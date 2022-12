Chevrolet Caprice (1990) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Niets ten nadele van Joost, maar je hoeft niet bepaald een scherp zicht te hebben om je oog op deze Caprice te laten vallen. Met z'n gele lak en taxi-blokjespatroon kun je het gevaarte natuurlijk niet snel missen. Dan helpt ook nog eens mee dat de Caprice met zijn dik 5,4 meter lengte in het Nederlandse straatbeeld nogal uit de toon valt. Opvallen, dat is wat de eigenaar er ongetwijfeld ook mee voor ogen had.

Hoewel de Caprice met zijn bijzondere kleurstelling zo uit het New Yorkse straatbeeld van de jaren 90 lijkt te komen, weten we vrij zeker dat-ie daar nooit als taxi rond heeft gereden. Volgens de kentekengegevens is deze Caprice namelijk gloednieuw op Nederlandse platen gezet en bovendien is de auto eigenlijk zilvergrijs. Dat zie je nog aan het dak. Ergens in zijn alweer 32-jarige bestaan is er dus een keer een wrap overheen gegaan.

Bij dergelijke auto's lijkt het wel eens meer te gaan om het uiterlijk dan er ook werkelijk mee rijden, wat we in Nederland kunnen begrijpen met een 5,0-liter V8 in de neus. Bovendien was deze Caprice ondanks zijn voor zijn tijd moderne uiterlijk onderhuids behoorlijk verouderd en technisch nog grotendeels gelijk aan zijn voorganger. Reken maar dat je hier een lieve duit per kilometer voor betaalt, niet echt de ideale taxi wat dat betreft. Hoe dan ook: de huidige en pas tweede eigenaar lijkt er behoorlijk mee in zijn nopjes. De Caprice is namelijk al bijna 14 jaar bij hetzelfde baasje.