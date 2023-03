Chevrolet Camaro mag bijna met pensioen

De huidige Chevrolet Camaro is de zesde generatie van het model dat in de jaren 60 door General Motors werd ontwikkeld. De Camaro had één belangrijke taak: de Ford Mustang jennen. De Camaro die nu nog bij de Chevy-dealers staat, is daar sinds 2015 te vinden. In januari 2024 rollen de allerlaatste exemplaren van de band in de Lansing Grand River Assembly Plant in Michigan.

Chevrolet kondigt namelijk het einde aan voor de huidige Camaro, maar niet voordat het nog een speciale editie van de Camaro uitbrengt. Het zegt dan ook met het Collectors Edition-pakket te komen dat leverbaar wordt voor de Chevrolet Camaro RS en SS en op een handjevol ZL1's. Volgens Chevrolet voegt het Collectors Edition-pakket diverse verwijzingen toe naar de begintijd van de Camaro in de jaren 60.

In een afbeelding van de uitgeschreven modelnaam van de speciale Camaro zien we in de letter 'R' het silhouet van een panter en ook op een afbeelding waarop de Collectors Edition van opzij is te zien, zien we de 'schaduw' van dit dier. Waarom? Tijdens de ontwikkeling van de eerste generatie Camaro ging de auto nog onder codenaam 'Panther' door het automobiele bestaan. Over een opvolger zegt Chevrolet nog niets, al geeft het wel aan dat '[...] dit niet het eind van het Camaro-verhaal' is.