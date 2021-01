Gestolen Chevrolet Camaro na 17 jaar terecht

Een man uit de Amerikaanse staat Virginia heeft nadat zijn Chevrolet Camaro werd gestolen 17 jaar lang de moed niet opgegeven en er alles aan gedaan om hem terug te vinden. Met succes, want de klassieker is nu weer terug bij zijn baasje. Dat schrijft The Daily Progress. Eigenaar Tommy Cook vertelde lokale media dat hij de zoektocht naar zijn geliefde Camaro nooit had opgegeven. De auto bleek zich te bevinden in een garage in Maryland, niet ver van de plaats delict. De laatste keer dat Cook zijn Camaro zag, stond deze in zijn garage. Toen hij terugkwam van een reis was de auto verdwenen.

Cook bleef na de diefstal de status van ‘gestolen auto’ vernieuwen bij politiekorpsen in de wijde omtrek. Hij had het gevoel dat de auto op een dag gevonden zou worden wanneer de Camaro op de radar van de politie zou blijven. Maar hij bleef ook zelf uitkijken naar zijn auto en dat wierp zijn vruchten af. Cook was onlangs voor een vriend aan het kijken bij een andere Camaro die te koop stond. In een hoek van de garage waar die Camaro stond, stond nog een andere Camaro. Die viel op vanwege de neerklapbare stoelen, een optie die kennelijk vrij zeldzaam was en die een belletje deden rinkelen bij Cook. Na wat zoeken ontdekte hij onder een polyester afdekking onder de motorkap het chassisnummer en dat kwam overeen met zijn vermiste Camaro.

De auto was in een groene kleur gespoten, terwijl de Camaro toen hij nog bij Cook stond nog oranje van kleur was. Extra bijzonder dus dat Cook dankzij zijn niet aflatende speurtocht naar zijn auto toch ontdekte dat het de zijne was. De eigenaar bleek de auto zelf zonder enige weet van de gestolen status van een ander gekocht te hebben (daarvoor was de auto al bij nog twee anderen in het bezit) en treft geen blaam. Hoewel de politie ingeschakeld werd, kwam al snel aan het licht dat er bij diegene geen kwade opzet was en Cook kreeg van hem de sleutels overhandigd. Ongetwijfeld een flinke domper voor de man die hem aanvankelijk nog thuis had staan, maar voor Cook een enorme beloning van zijn jarenlange zoektocht.