Ringbrothers laat 30.000 uur aan werk zien op SEMA

Tuningbeurs SEMA in Las Vegas is weer in volle gang en als één partij daar niet kan ontbreken, dan is het Ringbrothers. We geven je een korte indruk van de vier creaties die de twee broers bouwden, waaraan ze - naar eigen zeggen - in totaal zo'n 30.000 uur werkten. Tipje van de sluier: drie van de vier hebben meer dan 1.000 pk...

De Specialty Equipment Marketing Association, ofwel SEMA, organiseert van 1 tot 5 november haar jaarlijkse tuningbeurs in Las Vegas. Vaste gasten op die beurs zijn Jim en Mike Ring, die samen onder de naam Ringbrothers al sinds jaar en dag bijzondere creaties maken, vaak op basis van iconische modellen van Amerikaanse makelij. Dit jaar grijpen ze de SEMA-beurs aan om maar liefst vier nieuwe projecten aan de wereld voor te stellen. Ze overlaadden ze alle vier met handgemaakte, unieke onderdelen uit de mooiste materialen. Elke is voorzien van een flinke V8. Het resultaat? Kijk zelf maar;

1 - Chevrolet K5 Blazer 'Bully': 1.200 pk, 8.500 manuren

De eerste van de vier is gebaseerd op één van de eerste SUV's: de Chevrolet K5 Blazer, in dit geval eentje uit 1972. Ringbrothers doopte 'm Bully. De vierwielaandrijver kreeg een geheel nieuw chassis, nieuwe ophanging en allerlei onderdelen werden vervangen door zelf gefreesde, 3D-geprinte of uit koolstofvezel opgetrokken exemplaren. In grote lijnen doen die het oorspronkelijke ontwerp van de K5 Blazer weinig geweld aan, maar kijk je op detailniveau, dan is alles anders. Onder de kap zorgt een opnieuw opgebouwde 6,8-liter V8 met een 3-liter grote supercharger voor 1.200 pk. Wat zouden die offroadbanden in de blubber doen als je onbehouwen omspringt met al dat vermogen?

2 - Chevrolet Camaro 'Strode': 1.010 pk, 6.500 manuren

Tweede is de Strode: een al net zo uitvoerig verbouwde Chevy als de Blazer hierboven. Hier was Ringbrothers iets minder tijd aan kwijt, wat misschien wel de reden is dat de coupé het wedstrijdje ver-pissen wat vermogen betreft niet mocht winnen van zijn SUV-stalgenoot: de Camaro moet het doen met een 'schamele' 1.010 pk. Zijn party piece is de geheel uit koolstofvezel opgebouwde koets, die breder is dan een originele. Mag ook wel: er moeten flinke banden in zijn wielkasten passen om al het vermogen, dat via een handbak richting de achterwielen wordt gestuurd, op het asfalt te krijgen.

3 - Ford Mustang Mach 1 'Patriarc': 580 pk, 5.000 manuren

Nummer drie: nóg minder manuren, nóg minder vermogen. Het wordt bijkans behelpen, ware het niet dat de Mustang een andere focus heeft. Deze auto heeft niks op met rechtlijnigheid en vertegenwoordigt alles wat volgens Ringbrothers zorgt voor de snelste en/of meest vermakelijke rondes op het circuit: een atmosferische V8, handbak, achterwielaandrijving, wat aero en een agressieve stand van de wielen. De basis wordt gevormd door een Ford Mustang Fastback uit 1969, die net als de Camaro ook werd uitgebouwd - alleen dit keer niet uit koolstofvezel.

4 - Chevrolet Pickup 'Enyo': 1.000 pk, 10.000 manuren

Laatste troef van Ringbrothers is de Enyo: naar eigen zeggen zijn meest extreme creatie ooit. Van de Chevrolet Pickup uit 1948 die als basis diende is vrijwel niks meer over, want de Amerikanen trachtten er een circuitauto van te maken. Dat is wel duidelijk: de wielophanging zou niet misstaan in een Pagani of Koenigsegg. Ben je de bochten door, dan laat de 1.000 pk weinig over van de rechte stukken. Dat vermogen komt overigens uit een 8,4-liter grote race-V8 die het zonder turbo's of supercharger doet: behoorlijk indrukwekkend. Ringbrothers is dan ook jaren bezig geweest met het ontwerpen en bouwen van de Enyo, al duurde het even voor ze er een geschikte klant voor konden vinden. Snap jij dat nou?