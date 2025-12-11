Californië wil ook 'kilometerheffing'

Niet alleen in Nederland, maar ook in Californië wordt er gekeken naar een manier om weggebruikers naar gereden afstand te laten betalen. En ook daar is het nog een heel gedoe om het daadwerkelijk in te voeren.

‘Ongeveer 80 procent van wegreparaties wordt betaald uit belastingen op benzine die je bij de benzinepomp tankt. Hoe meer benzine je afneemt, hoe meer belasting je betaalt en hoe meer je bijdraagt aan het onderhoud van ons wegennet. Nu steeds meer Californiërs overstappen op zuiniger [of zelfs volledig elektrische] auto's, komt er dus ook minder belasting binnen. Dit betekent dat er steeds minder geld is om ons wegennet te onderhouden’. Met dit soort logica probeert ‘California Road Charge’, het initiatief dat de ‘kilometerheffing’ (of eigenlijk mijlenheffing) aan de Californische automobilist te verkopen.

Het lijkt allemaal erg op de geluiden die in Nederland al decennialang de kop op steken, al zijn er natuurlijk ook verschillen. Zo is het idee in Californië om de belasting op benzine geheel te vervangen, terwijl de heffing in Nederland hooguit de motorrijtuigenbelasting zal vervangen. Ook lezen we in Californië over tarieven van tussen de 2 en de 4 cent per mijl, ofwel een centje of 2 per kilometer. Voor Nederland worden er officieel geen cijfers genoemd, maar áls we iets opvangen is het eerder minimaal het driedubbele van het Californische tarief.

Nog een verschil: het nieuwe Nederlandse kabinet lijkt op zoek te gaan naar een manier om de kilometerheffing aan tijd en plaats te koppelen en zo het rijden buiten de spits aantrekkelijker te maken. In Californië lezen we daar nog niets over. Amerika’s meest progressieve staat lijkt te streven naar een neutraler systeem waarbij er simpelweg ongeacht de aandrijflijn per gereden mijl wordt afgerekend. Net als bij ons is het daarmee nog wel de vraag hoe de gereden afstand precies geregistreerd gaan worden. Vooralsnog lijkt het simpelweg periodiek registreren van de mijlenstand de grootste kanshebber, maar volgens Forx26News is het installeren van een dongel die ook tijd en plaats registreerd ook een optie. Met alle bijbehorende privacy-zorgen en complexiteit die hier ook dreigen, uiteraard.

Op dit moment bevindt de Californische ‘kilometerheffing’ zich nog in de pilotfase. Overigens wordt er heel voorzichtig ook wel landelijk naar een kilometerheffing-achtige oplossing gekeken in de VS, omdat het afnemen van belastingen op brandstoffen natuurlijk overal speelt. Landelijk bevindt dit project zich echter in een nog prillere fase, en is het al helemaal de vraag of het er ooit komt.