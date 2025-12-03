D66 en CDA samen voorstander van invoer rekeningrijden

Gaan we nu wel of niet rekeningrijden? Als het aan D66 en CDA ligt, gaat rekening rijden er in ieder geval komen.

Er wordt al decennia gesproken over het vervangen van de traditionele motorrijtuigenbelasting (mrb) door een vorm van rekeningrijden. Nog altijd betalen we maandelijks of per kwartaal mrb op basis van de combinatie van de brandstofsoort van van de auto en de gewichtsklasse waarin deze valt. Om het meergewicht van elektrische auto's te compenseren, werkt de fiscus momenteel met een tijdelijke tariefkorting. Dat is niet houdbaar en het is complex, zo concludeerde het demissionaire kabinet al medio dit jaar. Daadwerkelijke plannen om rekeningrijden in te voeren, waren er niet. Sterker nog, het plan om een systeem in te voeren waarbij je betaalt per kilometer werd van tafel geveegd. Gaat rekening rijden er straks wel komen? Als het de partijleiders van D66 en CDA ligt wel.

In het zogenoemde startdocument dat Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en informateur Sybrand Buma dinsdag presenteerde, staat dat de formerende partijen groot voorstander zijn voor de invoering van een variant van rekeningrijden. Daarin zou niet alleen per kilometer betaald moeten worden, maar zou je ook extra moeten betalen als je in de spits rijdt. Het invoeren van een vorm van rekening rijden stond ook in de partijprogramma's van D66 en CDA, dus dat het ook in het 'startdocument' opduikt is geen wonder.

Let wel: er is nog geen kabinet en D66 en CDA zien het startdocument dan ook enkel als een 'startpunt' voor onderhandeling met andere partijen.