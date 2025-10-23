BYD Atto 2 wordt plug-in hybride: dit is de BYD Atto 2 DM-i

De BYD Atto 2 is de kleinste elektrische cross-over die BYD in Europa en ook in Nederland aanbiedt. Straks is het ook de kleinste plug-in hybride die het hier op het menu heeft. De BYD Atto 2 krijgt namelijk ook een plug-in hybride aandrijflijn. Dit is de BYD Atto 2 DM-i.

De BYD Atto 2 is niet het kleinste model van BYD dat je in Nederland kunt kopen. Dat is immers de net geen vier meter lange BYD Dolphin Surf. Wel is de Atto 2 de kleinste cross-over van BYD die je in Europa kunt kopen. De BYD Atto 2 is 4,31 meter lang en is een concurrent voor auto's als de Volvo EX30 en de Peugeot e-2008. Straks richt de Atto 2 zijn vizier ook op andersoortige cross-overs dan enkel elektrische. Maak kennis met de BYD Atto 2 DM-i, een plug-in hybride.

Wie bekend is met de aanduiding DM-i, weet dat het staat voor 'Dual Mode-intelligent' én dat de drielettercombinatie wijst op de aanwezigheid van een plug-in hybride aandrijflijn. De BYD Seal U is er naast met een elektrische aandrijflijn ook als plug-in hybride Seal U DM-i en de Seal 6 en Seal 6 Touring zijn er enkel als DM-i. De BYD Atto 2 vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar dus ook.

Uitgebreide technische gegevens vermeldt BYD nog niet. Wel weten we dat de BYD Atto 2 DM-i op enkel elektrokracht tot 90 kilometer kan afleggen en dat de totale actieradius meer dan 1.000 kilometer bedraagt. Het elektrisch bereik hangt echter af van de gekozen variant. De BYD Atto 2 DM-i komt met twee verschillende formaten accupakketten en in twee vermogensvarianten op de markt. Meer informatie volgt in november.

BYD en Nederland

Leuk hoor, al die BYD's die hierboven worden genoemd, maar hoe presteren ze eigenlijk op de markt? We zetten op een rij hoeveel stuks van elk model er dit jaar in Nederland al zijn geregistreerd. Daar moet bij worden vermeld dat de Han niet meer wordt geleverd en modellen als de Atto 2, Dolphin Surf, Seal 6 en Sealion 7 nog niet het hele jaar leverbaar zijn.