De BYD Seal 6 DM-i is een nieuwe plug-in hybride gezinsauto die als Sedan én als Touring geheten stationwagon naar Nederland komt. AutoWeek kan je exclusief de prijzen van de plug-in hybride BYD's Seal 06 DM-i melden.

Begin september schreven we al uitgebreid over de BYD Seal 6 DM-i Sedan en Touring. Dat plug-in hybride duo komt de Seal U DM-i vergezellen en dus is die SUV niet langer de enige plug-in hybride van BYD die je in Nederland kunt kopen. Over kopen gesproken: AutoWeek kan je als eerste vertellen wat de BYD Seal 6 DM-i Sedan en Seal 6 DM-i Touring moeten kosten.

De BYD Seal 6 DM-i heeft een vanafprijs van €38.990. Daarbij maakt het niet uit of je voor de Sedan of Touring gaat, ze kosten allebei hetzelfde. De vanafprijs geldt voor de Boost-uitvoering. Die heeft de minst potente plug-in hybride aandrijflijn. Daarin is het samenspel tussen de 98 pk krachtige 1.5 benzinemotor en de 197 pk elektromotor goed voor een systeemvermogen van 184 pk. De elektromotor wordt gevoed door een 10,08 kWh accu. Die levert de Seal 6 DM-i Sedan een elektrisch bereik van 55 kilometer op. De BYD Seal 6 DM-i Touring perst er 50 elektrische kilometers uit. Ongeacht de gekozen carrosserievariant bereik je met de Seal 6 DM-i in Boost-uitvoering vanuit stilstand in 8,9 seconden een snelheid van 100 km/h. Snelladen is met de Boost-uitvoering niet mogelijk.

Een stap boven de Boost-versies staan de Comfort Lite en Comfort. Over de uitrusting van die smaken straks meer. Zowel de Comfort Lite als Comfort wordt gecombineerd met een krachtigere aandrijflijn met een systeemvermogen van 212 pk. Naast meer vermogen hebben ze ook een grotere accu. Die heeft een capaciteit van 19 kWh en levert de Seal 6 DM-i een elektrisch bereik op van 105 kilometer. Stationwagon Seal 6 DM-i Touring schopt het met deze aandrijflijn tot een elektrische actieradius van 100 kilometer. De BYD Seal 6 DM-i Sedan en Touring met deze aandrijflijn kosten minimaal €43.490. De Seals 6 DM-i met deze aandrijflijn kunnen wél snelladen (26 kW).

Technische gegevens BYD Seal 6 DM-i Sedan en Touring

Voor wie het gemist heeft: de BYD Seal 06 DM-i Sedan en Touring zijn 4,84 meter lang en hebben een wielbasis van 2,79 meter. Wat formaat betreft zit de BYD daarmee tussen auto's als de Skoda Octavia en Volkswagen Passat in. Achter de Sedan kun je 491 liter kwijt. Met de achterbank plat past er 1.370 liter in. Stationwagon Seal 6 DM-i Touring is uiteraard ruimer. De bagageruimte slokt 675 liter op, met de achterbank plat zelfs 1.535 liter.

Uitrusting

De Boost-uitvoering - dus met de minst potente aandrijflijn - biedt al heel wat. We noemen led-koplampen met automatisch grootlicht, 17-inch lichtmetalen wielen, elektrisch verstelbare voorstoelen, kunstlederen bekleding, een 12,8 inch digitaal instrumentarium, Android Auto- en Apple CarPlay-connectiviteit, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera

De Comfort Lite-uitvoering biedt naast een krachtigere aandrijflijn ook meer verwennerij. Zo krijg je onder meer een glazen panoramadak, 18-inch wielen, stuurwielverwarming, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen, een automatisch dimmende binnenspiegel, een 360-graden camera en een inductielader. De Comfort-uitvoering voegt daar het 15,6 inch grote en kantelbare infotainmentscherm aan toe. De Boost en Comfort Lite hebben een 12,8 inch exemplaar.

Prijzen BYD Seal 6 DM-i Sedan en Touring