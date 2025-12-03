Ga naar de inhoud
BYD Atto 2 krijgt topversie met grotere accu en 430 kilometer bereik

Tot 420 kilometer bereik

8
BYD Atto 2
Lars Krijgsman

De BYD Atto 2 was er tot nu toe in twee uitvoeringen die beide dezelfde accu en elektromotor hadden. Daar komt nu een derde variant bij die technisch rianter is bedeeld: de Atto 2 Comfort. AutoWeek kan je vertellen wat die kost.

De BYD Atto 2 was er tot op heden als Active en als Boost. Ongeacht de gekozen uitvoering had de BYD Atto 2 altijd een 45,1-kWh LFP-accu en een 177 pk sterke elektromotor. De Active en Boost verschillen puur wat uitrusting betreft van elkaar. Straks is de BYD Atto 2 er ook als Comfort. Die krijgt een grotere accu, een sterkere elektromotor én een hogere prijs.

De BYD Atto 2 Comfort heeft een 65-kWh batterij en een elektromotor van 224 pk. Die combinatie is goed voor een WLTP-bereik van 430 kilometer. De nieuwe topversie kost €36.690 en is daarmee €5.000 duurder dan de Active (€31.690) en €3.000 duurder dan de Boost (€33.690).

Wat uitrusting betreft borduurt de BYD Atto 2 Comfort voort op de Boost-uitvoering. Hij voegt er onder meer privacy glass en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel aan toe. Ook interessant: volgens onze informatie heeft de Atto 2 Comfort in tegenstelling tot de andere twee versies in de middentunnel geen keuzehendel om de rijrichting te kiezen. De rijrichting kies je in de Comfort-uitvoering met behulp van een hendel aan de stuurkolom. Daar komt bij dat de Atto 2 Comfort achter multilink-ophanging heeft.

De nieuwe Comfort-uitvoering is nog niet officieel vrijgegeven. We wachten dus nog op beeldmateriaal en op uitgebreide specificatie. We verwachten je binnenkort ook meer over de plug-in hybride BYD Atto 2 DM-i te kunnen vertellen.

8 Bekijk reacties
BYD BYD Atto 2 Elektrische Auto

