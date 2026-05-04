De gefacelifte Cupra Born is er niet langer in het rood, terwijl ook de kleinere Cupra Raval louter in ingetogen tinten leverbaar is. Dat blijkt geen toeval: Cupra neemt doelbewust afstand van felle kleuren.

“Je kiest een Cupra omdat het merk je bevalt en je kiest uit de aangeboden kleuren die bij dat merk passen en niet andersom. Je gaat nooit een rode Cupra vinden. Er is ook geen gele Cupra. We laten dat voor Ferrari of andere merken met opvallende kleuren.” Die even opmerkelijke opmerking komt via Autocar en een matige vertaling tot ons en is van Francesca Sangalli, die bij Cupra verantwoordelijk is voor kleur en afwerking. Een beetje vreemd is het wel, want rode Cupra’s bestaan gewoon. Tot voor kort kon je onder meer de Formentor en de Born ‘gewoon’ in metallic-rood geleverd krijgen. Sangalli’s opmerking over geel is ongetwijfeld een verwijzing naar de Seat Cupra’s uit het verleden, toen de Cupra-uitvoering op onder meer de Ibiza en de Leon vaak juist gepaard ging met knalgele auto’s.

Inmiddels dus niet meer, dat is wel duidelijk. Het huidige kleurenaanbod van Cupra bestaat inderdaad vrijwel volledig uit ‘tinten’ in plaats van kleuren. Die tinten zijn ook nog eens overwegend donker, met uitzondering van het ook nog leverbare wit. Geen beige, champagne of zilver dus, maar zwart en allerlei variaties van donkergrijs met hier en daar een toefje kleur erin. Denk daarbij aan groen of paars, maar Cupra heeft er inderdaad een handje van om zelfs die donkere kleuren stevig naar grijs te laten neigen. Wel is er veel aandacht voor de afwerking en zijn Cupra’s bijvoorbeeld ook in matte lakken leverbaar.

Volgens Sangalli past het allemaal bij wat Cupra wil zijn: “We hebben een strategische beslissing genomen om design tot de pijler van Cupra te maken.” Cupra is namelijk “raw”. Daar horen kennelijk veilige 'leasekleuren' bij.