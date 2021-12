Britse auto-industrie beleeft slechtste november sinds 1984

Dat dit jaar niet geweldig goed ging zijn voor de Britse autofabrieken, zagen ingewijden in de zomer al aankomen. In 2021 werd er aanvankelijk tenminste nog meer gebouwd dan in 2020, maar ook die fase zijn we inmiddels voorbij.

Dat blijkt in november meer dan ooit te voren. De Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) maakt melding van de slechtste novembermaand in 37 jaar. In totaal verlieten er 75.756 auto’s de Britse fabriekspoorten, tegenover 106.243 stuks in 2020. Dat komt neer op een daling van 28,7 procent. Ook als we het gehele jaar tot nu toe meepakken, blijkt 2021 inmiddels slechter dan 2020. Tot en met november bouwden de Britse fabrieken 797.261 auto’s, 6,2 procent minder dan de 849.525 stuks die vorig jaar rond deze tijd door de kwaliteitscontrole waren gekomen.

Binnen deze treurige trend is het enige lichtpuntje, als daarvan gesproken mag worden, dat het aandeel van hybrides, plug-in hybrides en EV’s groeit. Over het hele jaar komt dat nu uit op dik 25 procent. 13,7 procent van het totaal is volledig elektrisch. Dat komt vooral doordat de Nissan Leaf in het Verenigd Koninkrijk van de productieband rolt, maar Opel bouwt bijvoorbeeld ook de Combo-e aan de overkant van de Noordzee. In de AutoWeek Jaarspecial 2022 vind je vanaf pagina 144 een compleet overzicht van de Europese auto-industrie. Hier wordt ook uitgewerkt welke modellen waar worden gebouwd.