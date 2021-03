Brandstofprijzen hoger dan vlak voor de coronacrisis

De prijs van een vat ruwe Brentolie is maandag op het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd gekomen en aan de pomp stijgen de prijzen ook al geruime tijd gestaag. Inmiddels ben je weer minstens hetzelfde kwijt als in de eerste maanden van 2020 en daarmee zijn de goedkope tankbeurten als gevolg van de coronacrisis echt helemaal verleden tijd. Uit cijfers van United Customers blijkt dat de gemiddelde landelijke adviesprijzen voor benzine en lpg zelfs al hoger liggen dan in januari 2020. Diesel blijft daar nog nipt onder, maar is inmiddels gemiddeld al wel duurder dan een jaar geleden. De adviesprijs voor benzine ligt nu op € 1,837 per liter, voor diesel is dat € 1,507 per liter en lpg € 0,932 per liter.

De brandstofprijzen daalden begin 2020 al, onder meer vanwege de onrust in het Midden-Oosten, maar vanwege de lockdowns vanaf maart kelderden de prijzen al helemaal. De rest van 2020 bleven de prijzen van vooral diesel en benzine opvallend laag vergeleken met voorgaande jaren, maar rond de jaarwisseling is de weg omhoog weer gevonden.

De olieprijs speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. De stijgende prijs houdt onder meer verband met een aanval van rebellen op een oliehaven in Saoedi-Arabië. Ook het feit dat de Opec-leden afgelopen week besloten de olieproductie niet te verhogen speelt mee, bericht het AD. Voor Europa is het daarbij extra ongunstig dat olie afgerekend wordt in dollars, terwijl de dollar momenteel aardig duurder wordt. Hoewel de brandstofprijzen van meer zaken afhankelijk zijn dan van de olieprijs, hoeven we voorlopig dus niet meer te rekenen op prijzen zoals we die in 2020 meemaakten.