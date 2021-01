Tanken in Duitsland loont vanaf dit jaar minder

Benzine tanken over de grens in Duitsland is met ingang van dit jaar niet meer zo aantrekkelijk als voorheen. Dat heeft te maken met een CO2-heffing die is ingevoerd. Diesel is er voortaan vaak zelfs even duur als in Nederland.

Voorheen kon het je tientallen eurocenten per liter schelen of je in Nederland of in Duitsland benzine ging tanken. Vooral in de grensstreken werd er door veel Nederlanders daarom steevast in Duitsland getankt. Voor diesel was het verschil altijd al iets kleiner. Nu is er een CO2-heffing ingevoerd door de Duitse overheid, die bij de literprijs van brandstoffen wordt opgeteld. Voor benzine is dat 7 eurocent per liter, voor diesel 8 cent. Het gevolg; het verschil tussen Nederlandse en Duitse brandstofprijzen slinkt.

Het is in veel gevallen genoeg om voor diesel überhaupt niet meer de grens over te gaan, lezen we op AD.nl. Diesel is in beide landen nu vrijwel even duur. Voor benzine kan het voordeel alsnog zo'n 10 tot 15 cent per liter zijn. Jan Pieter de Wilde, commercieel directeur bij Kuster Olie over de grens in Babberich, stelt in gesprek met het AD dat er momenteel überhaupt weinig Nederlanders komen tanken vanwege de lockdown, maar denkt dat het verschil in benzineprijzen Nederlanders nog wel zal blijven lokken: "Het prijsverschil is nog steeds groot."

Het loont voor mensen met een benzineauto dus nog wel, maar dan moet je niet te ver om hoeven rijden. De afstand waarbij omrijden naar Duitsland loont, slinkt immers door het kleinere prijsverschil. In de Nederlandse grensgebieden hopen tankstationhouders de komende maanden meer dieselrijders bij de pomp te gaan zien, door het vrijwel wegvallen van het prijsvoordeel. Overigens komt er in 2026 nog een hogere heffing bovenop fossiele autobrandstoffen in Duitsland en dan vervalt mogelijk ook het prijsvoordeel bij benzine.