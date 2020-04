Daling brandstofprijzen heftigst sinds 2008

We hebben het ongetwijfeld allemaal gemerkt: de prijzen aan de pomp zijn laag. Erg laag. In maart lagen de brandstofprijzen maar liefst 6,1 procent onder die van februari dit jaar, de sterkste procentuele daling sinds 2008.

Uit berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat zich daarbij baseert op gegevens van Travelcard Nederland, is er sinds 2008 niet zo'n sterke procentuele daling van de brandstofprijzen waargenomen als in maart. Toen lagen de prijzen aan de pomp gemiddeld maar liefst 6,1 procent onder die van februari. In november 2008 daalden de brandstofprijzen aan de pomp als gevolg van de kredietcrisis op maandbasis met 9,4 procent.

De prijs van een liter benzine daalde op 10 maart met 2,3 eurocent ten opzichte van de dag ervoor, de sterkste daling sinds 17 oktober 2008. Hoewel de brandstofprijzen ook nu erg laag zijn - op 20 april kostte een liter benzine gemiddeld €1,47 - ligt het prijsniveau wel boven dat van 2008. In dat jaar ging een liter benzine op de 'goedkoopste dag' weg voor €1,15. Een liter diesel kostte in maart bij een bemand snelwegstation gemiddeld €1,37 en bij een bemand pompstation daarbuiten €1,27. Bij onbemande stations werd voor een liter diesel afgelopen maand gemiddeld €1,23 gevraagd.

Het mag geen verrassing heten dat tankstations langs de snelweg over het algemeen het duurst zijn. Het prijsverschil tussen een liter benzine bij een naast de snelweg gelegen bemand station en een bemand station dat niet aan de snelweg ligt, lag in maart dit jaar gemiddeld op € 0,11. Onbemande pompstations zijn veelal voordeliger. Een liter benzine kostte in maart dit jaar bij een snelwegstation gemiddeld €1,68 en €1,57 bij een bemand pompstation dat niet aan de snelweg ligt. Ter vergelijking: de gemiddelde prijs van een liter benzine bij een onbemande pomp lag afgelopen maand gemiddeld op €1,52.

De prijsontwikkeling van de brandstofprijzen houdt onder meer verband met de prijsontwikkeling van ruwe olie. In maart 2020 lag de prijs van een vat ruwe olie gemiddeld op 34 dollar. Alleen in januari 2016 en in 2018 lag die prijs lager. Andere zaken die de prijzen beïnvloeden, zijn accijnzen, btw-tarieven, de dollarkoers en de vraag naar brandstof. In maart dit jaar waren belastingen en accijnzen goed voor ruim 66 procent van de prijs die aan de pomp werd betaald voor een liter benzine.