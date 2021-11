BMW XM Concept blikt vooruit op los M-model

De geruchten dat BMW M werkt aan een eigen model, gaan al heel lang rond. Eerst zou het gaan om een moderne incarnatie van de M1 uit de jaren 70, maar dat bleek het toch niet te worden. Wat echter wel bevestigd werd, is dat BMW aan een losstaand M-model werkt. Dat blijkt de auto te worden die we eerder al eens voorbij hebben zien komen en een tijdje als 'X8' hebben aangeduid. Overigens konden we je in juli al vertellen dat die 'X8' ook wel eens als 'XM' zou kunnen opdrogen en dat lijkt inderdaad te gaan gebeuren.

BMW toont nu namelijk op een schimmige teaserplaat het front van een duidelijk forse SUV met een al helemaal uit de kluiten gewassen grille. Een conceptauto die naar de naam XM Concept luistert. BMW windt er geen doekjes om wat we ervan mogen verwachten: 'High performance, electrified', een enorme krachtpatser met deels elektrische aandrijving dus. Ook geeft BMW al aan dat het echt een uniek X-model voor M wordt. Dat voedt de theorie dat XM ook de naam voor de productieversie wordt, al zou gezien de plaatsing in het aanbod X8M ook nog steeds kunnen. Nu nog hopen voor BMW dat Citroën er niet voor gaat liggen.

Zoals we op de spionagefoto's al zagen, krijgt de XM een behoorlijk eigenzinnig front. Op de teaserafbeelding zien we dat er hoog in de neus enkel relatief kleine dagrijverlichting zit, maar de productieversie krijgt lager in de neus de werkelijke koplampen er nog onder. De achterkant is een nog wat groter mysterie. Op het rijdende prototype was dat heel stevig ingepakt, al was al wel te ontwaren dat de XM flinke 'heupen' krijgt en bovendien ook twee op elkaar gestapelde uitlaatpijpen aan weerskanten.

De basiskracht komt dus gewoon nog van een verbrandingsmotor. Reken er voorzichtig op dat dat de 4.4 biturbo zes-in-lijn is die we onder meer ook al kennen in de X7 M50, al zal die dankzij elektro-ondersteuning ongetwijfeld tot een veel hoger systeemvermogen leiden dan de 530 pk die de krachtigste X7 tot zijn beschikking heeft. Logischerwijs richt de BMW XM zijn pijlen op auto's als de Lamborghini Urus en dan mag je uitgaan van ruim voorbij de 600 pk vermogen. Veelbelovend dus. Waarschijnlijk horen we begin december meer.