BMW: 'Nederland kan wel klaar zijn voor EV's, anderen niet'

BMW is één van de vele grote merken die de belofte om in 2040 alleen nog elektrische auto's te verkopen niet aangaan. Volgens een kopstuk van het bedrijf heeft BMW niet genoeg vertrouwen in de infrastructuur in diverse landen.

Net als Toyota geeft BMW aan dat de volledige overstap naar een puur elektrisch aanbod alleen mogelijk is als de landen waar BMW auto's verkoopt daar ook klaar voor zijn. Dat blijkt in ieder geval uit de woorden van Thomas Becker, hoofdverantwoordelijke voor BMW's duurzaamheidsstrategie, in gesprek met Dezeen. Volgens hem zijn er twee landen in het bijzonder die simpelweg mijlenver voorlopen op de rest: "Het is er klaar voor in Nederland en in Noorwegen, dus die markten worden volledig elektrisch, maar we kunnen vandaag nog niet besluiten dat de mensen in Italië hun werk ook goed gaan doen."

Waar Toyota het 2040-doel onrealistisch vindt met het oog op (ontwikkelings-)landen in Afrika, Azië Zuid-Amerika, ziet Becker dus dichterbij huis ook nog valkuilen. Hij wijst erop dat in Italië de laadinfrastructuur nog helemaal nergens is vergeleken met Nederland en haalt in redelijk stevige woorden uit naar de politiek leiders aldaar. Aan hen de taak om dit te veranderen, dan verandert de kijk van BMW er mogelijk op. "Die lui wachten gewoon totdat iemand met geld strooit om ze aan het werk te zetten. Zelf zullen ze het niet doen." Volgens Becker zijn er dan ook scherpe doelen nodig voor dergelijke landen om ze die kant op te bewegen.

Een dergelijk scherp doel voor BMW zelf heeft volgens Becker niet zoveel zin, eerst moet de markt de blijk geven er klaar voor te zijn. "We zeggen niet dat wij niet geloven in het volledig elektrisch maken van BMW, we zeggen dat we daarvoor omstandigheden nodig hebben die wij zelf niet kunnen creëren."