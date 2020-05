'Productieversie BMW Vision M Next afgeblazen'

BMW kon op behoorlijk wat lof rekenen toen het vorig jaar de Vision M Next onthulde; een futuristische maar tegelijkertijd ook met retro-invloeden doorspekte conceptauto. De verwijzingen naar de M1 waren niet te missen. Tegelijkertijd was er ook veel i8 in te ontdekken en het leek er dan ook op dat dit inderdaad de nieuwe i8 zou gaan worden. Eind vorig jaar voedde BMW M-topman echter de geruchten dat het ook wel eens een losstaand M-model kon gaan worden. Die moet op den duur namelijk verschijnen en in dat straatje zou de M Next ook duidelijk passen.

Wat het idee achter de M Next ook was, het ziet ernaar uit dat we het niet op de weg zullen gaan zien. BMWBlog en Manager Magazin melden op basis van bronnen binnen BMW dat de M Next in de hoek gezet is. BMW zou al hebben getwijfeld omdat het te weinig markt ziet voor een (deels) elektrische supercar en naar verluidt heeft de coronacrisis vervolgens de twijfel omgezet in een besluit. Dergelijke interessante maar dure en niet heel rendabele projecten passen nu even niet in het plaatje. Waarschijnlijk moeten we vrezen voor meer van dit soort teleurstellingen van andere merken de komende tijd.