BMW X8 opnieuw te zien

De BMW X8 is opnieuw gespot. Het toekomstige SUV-topmodel laat zich vanuit alle hoeken zien, maar gaat toch nog voor een belangrijk deel in nevelen gehuld.

We weten het al een tijdje: BMW werkt aan een X8. De al gigantische en nog behoorlijk frisse X7 is dus niet genoeg, want de fabrikant uit München ziet nog ruimte voor een nóg duurdere top-SUV. De vraag is hoe die auto precies wordt gepositioneerd.

Om te beginnen lijkt het erop dat de X8 wordt ontwikkeld door BMW’s M-afdeling. Dan lijkt het volkomen logisch dat het een sportiever, coupé-achtig topmodel naast de X7 wordt. Daarmee zou de X8 zich tot de X7 verhouden zoals een Audi Q8 dat tot de Audi Q7 doet, zij het op een (nog) hoger niveau. De X5 wordt immers ook al gezien als een Q7-rivaal.

Sportief?

Het ‘probleem’ met deze theorie is echter dat de auto die keer op keer in gecamoufleerde vorm opduikt, weinig sportief lijkt te zijn. Goed, het model wordt hier met gepaste spoed over de Nürburgring gejaagd, maar zijn koetswerk toont toch een weinig sportieve vorm. De neus is opmerkelijk vierkant, de voorruit staat opvallend rechtop en het dak loopt anders dan bij ‘coupé-SUV’s’ X4 en X6 vrij recht naar achteren door.

Tegelijkertijd is de koets wel duidelijk minder op praktisch gebruiksgemak gericht dan die van de X7. We houden het er dus op dat de X8 zich minder richt op het bieden van zoveel mogelijk ruimte en daarvoor in de plaats juist schittert op het gebied van luxe en rij-eigenschappen.

Shockeren

Ach, wat zouden we ons drukmaken: het is al heel lang duidelijk dat een SUV geen duidelijk afgebakende plek in de markt hoeft te hebben om succesvol te zijn.

De koets lijkt overigens op zijn zachtst gezegd ‘markant’ te worden. Neem het front, dat uit twee lagen lijkt te zijn opgebouwd en naast een gigantische grille dus ook behoorlijk opvallende verlichtingsunits herbergt. BMW is blijkbaar nog lang niet klaar met het shockeren van zijn publiek en geeft de X7 op niet al te lange termijn een soortgelijk front.