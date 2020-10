BMW X8 in beeld

Sinds het voorjaar weten we dat BMW werkt aan een X8. Het bleef sindsdien bij een patentaanvraag en wat geruchten , maar vandaag hebben we ook foto's van de BMW X8!

Als het gaat om SUV’s, lijken er haast geen grenzen meer te zijn. Neem BMW. Ooit vonden we een X5 al een ware gigant, maar dat met iedere generatie gegroeide model heeft sinds kort doodleuk gezelschap van een X7. Zelfs daarboven is er kennelijk nog ruimte voor een model, want de BMW X8 is toch echt op komst.

De X8 komt ontegenzeggelijk boven de X7 (vanafprijs: € 126.085) op de prijslijst te staan, maar daar hoort wel een kanttekening bij. De X8 moet namelijk een auto worden met een andere insteek. In plaats van ruimte en gebruiksgemak, waarin de zevenpersoons X7 heer en meester is, moet de X8 schitteren op het gebied van sportiviteit, rijdynamiek en misschien ook uitstraling. Een beetje zoals de Audi Q8 zich verhoudt tot de Q7 dus, maar dan nog nét een trede hoger op de ladder.

Hybrid

Het lijkt er namelijk op dat de BMW X8 een echt M-product wordt. Kijk niet gek op als M Performance- en echte M-versies straks de enige leverbare varianten zijn. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar een enorme V8 in de neus van de auto verdwijnt, al gebeurt dat ongetwijfeld ook. De gefotografeerde auto heeft een duidelijke ‘Hybrid’-sticker op de deur, dus ook de X8 ontkomt niet aan vrij uitgebreide elektrificatie. Een voor de hand liggende optie lijkt het ‘ver-M-en’ van de aandrijflijn die in onder meer de 545e en 745e te vinden is. De combinatie van een zescilinder en een elektromotor levert in de bekende vorm al bijna 400 pk, maar daar kan ongetwijfeld nog een flinke schep bovenop.

Enorme overhang

Ook uiterlijk wordt de X8 een bijzonder ding. De auto heeft duidelijk een wat minder stationwagon-achtig silhouet dan de wel erg vierkante X7, maar is tegelijkertijd geen grotere versie van de X6. De daklijn loopt iets af, maar eindigt nog steeds in een vrij verticale kont. Bijzonder is hoever die kont zich achter de achteras uitstrekt. De enorme achter-overhang resulteert ook in een opvallend langgerekte achterste zijruit, al is die bij de gefotografeerde auto nog grotendeels afgeplakt.

De neus krijgt een grille die zich zeker kan meten met die van de X7. De omtrekken daarvan zijn al zichtbaar bij de auto op de foto’s, al is de neus verder nog wel flink gecamoufleerd. Over het design van de koplampen lijkt bijvoorbeeld nog weinig zinnigs te zeggen. Wel is het opvallend dat de motorkap taps toeloopt, om ter hoogte van de voorgevel ‘slechts’ zo breed te zijn als de grille. De voorschermen lijken daar op een lager niveau net onderuit te steken. Het lijkt er dus op dat de we voorlopig nog niet klaar zijn met de spraakmakende frontjes van BMW.