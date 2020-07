BMW X7 Dark Shadow Edition maakt naam waar

Tegenwoordig kan eigenlijk geen enkele auto van de drie grote Duitse merken meer zonder een variant waar alle kleuren eraan onttrokken zijn. Dat hebben ze bij BMW ook begrepen. De X7 was tot op heden nog aan een dergelijke behandeling ontglipt, maar nu komt-ie toch. De Dark Shadow Edition, doopt BMW de uitvoering.

Aan die naam is niets gelogen, want de X7 lijkt haast in de schaduw te staan, zo donker is-ie. Werkelijk alles, op de lichtunits, kentekenplaat en het logo na, is donker van kleur. Je zou misschien verwachten dat ook de basiskleur zwart is, maar als we de naam mogen geloven is deze met het M Sport-pakket volgehangen X7 donkergrijs. Frozen Arctic Grey heet de kleur. De accenten die gewoonlijk in het chroom uitgevoerd zijn, zoals de grille en de raamomlijsting, zijn dan wel weer zwart. Ook de 22-inch wielen die bij de Dark Shadow horen zijn zwart: Jet Black om precies te zijn.

Een M-sport-uitlaatsysteem moet ervoor zorgen dat je de misschien wat onopvallende gekleurde BMW in ieder geval wel hoort aankomen. In het interieur heb je ook niet snel een zonnebril nodig om de boel te bekijken. Toch zien we hier wel íets meer kleur. De stoelen en de deurpanelen zijn namelijk met leder in de kleur Night Blue bekleed. Dat steekt mooi af tegenover de verder zwarte bekleding. BMW gaat wereldwijd maar 500 van deze Dark Shadows leveren. Drie ervan komen naar Nederland. Een prijs voor de speciale uitvoering wordt nog niet gemeld.