BMW M4 Cabrio: direct als Competition met M xDrive

De BMW M4 Cabrio is hier! BMW zet gelijk hoog in, want de open versie van de M4 is direct gepresenteerd als M4 Competition Cabrio met M xDrive-vierwielaandrijving.

BMW trok in september het doek van de nieuwe M4 én van de 4-serie Cabrio. Een combinatie van de twee liet nog langer op zich wachten, tot nu: dit is de BMW M4 Cabrio! Wie denkt dat het puur een M4 met een stoffen dak is, heeft het mis. BMW zet namelijk direct alles op alles met de M4 Cabrio. De standaardversie van de M4 slaat het namelijk over. De M4 Cabrio is direct een M4 Competition Cabrio met M xDrive-vierwielaandrijving. Het is dus de cabrioversie van de extreemste M4, die pakweg een maand geleden zij-aan-zij met de M3 Competition werd onthuld.

De M4 Cabrio heeft zodoende niet de 480 pk sterke maar de 510 pk sterke versie van de 3,0-liter zes-in-lijn met twee turbo's in z'n markante neus. Die stuurt z'n krachten via de achttraps M Steptronic-automaat naar alle vier de wielen. Het maximumkoppel van 650 Nm is voorhanden tussen 2.750 en 5.500 tpm. M xDrive helpt de M4 Competition Cabrio in 3,7 seconden van stilstand naar een snelheid van 100 km/h, dat is slechts 2 tienden langzamer dan de gesloten M4 Competition. In 13,1 seconden is de sprint van 0 naar 200 km/h voor elkaar te krijgen. Standaard is de M4 Competition Cabrio begrensd op een topsnelheid van 250 km/h, maar naar wens kun je met het M Driver's Pack de top opkrikken naar 280 km/h.

Overigens ligt de nadruk bij de aandrijving op de achteras en kan met de 4WD Sport-modus ingeschakeld nog meer vermogen naar de achterwielen verdeeld worden. Wie helemaal zin heeft in een losse kont met de M4 Competition Cabrio, kan de stabiliteitscontrole uitzetten en heeft dan het volle vermogen puur op de achterwielen. Het actieve M Sperdifferentieel zorgt er in ieder geval voor dat het geweld desalniettemin zo goed mogelijk over de achterwielen verdeeld wordt.

Net als bij de M4 Competition is ook de M4 Competition Cabrio volgehangen met de nodige koolstofvezel accenten. Zo is de auto rondom onderaan de carrosserie uitgebouwd met splitters, skirts en andere aerodynamische extra's. Aan de achterzijde prijkt een forse diffuser met daarin ruimte voor vier flinke uitlaten. De M4 Cabrio is vanzelfsprekend ook wat breder dan de reguliere 4-serie Cabrio en ligt dichterbij de grond. Een speciaal voor de M4 Cabrio aangepast onderstel moet onder meer voor extra stijfheid zorgen, net als speciale torsiesteunen aan de achterkant. De M4 Cabrio troont op 19-inch voorwielen en 20-inch achterwielen.

Uiteraard wil je met zo'n snelle cabriolet niet ellenlang hoeven wachten voordat het dak open of dicht is. De stoffen kap, die volgens BMW maar liefst 40 procent lichter is dan het stalen dak van de vorige M4 Cabrio, is in 18 seconden te openen of te sluiten. Dat kan ook tijdens het rijden, al geeft BMW niet aan tot welke snelheid dat kan. Wie de kap omhoog heeft, kan in de kofferruimte nog 385 liter bagage verstouwen. Met de kap open krimpt die ruimte tot 300 liter, al is dat nog altijd 80 liter meer dan voorheen. Niet alleen stijlvol, maar dus ook praktisch, zo'n stoffen kap.

Kijk er niet gek van op als de BMW M4 Cabrio ook nog als minder extreme 'niet-Competition' op de markt komt. De M4 Competition Cabrio gaat in ieder geval in juli in productie. Nederlandse prijzen en een precieze datum voor de marktintroductie volgen nog.