Dít is de BMW 4-serie Cabrio!

Er waait een sterke vernieuwingswind bij BMW. Het merk heeft in korte tijd de 5-serie gefacelift, kwam vervolgens met de 4-serie op de proppen en stelde enkele weken geleden nog de nieuwe M3 en M4 aan de wereld voor. Die beresterke M4 is zeker niet het laatste nieuws voor de 4-serie, die vooralsnog alleen uit de 4-serie Coupé bestaat. Er zit nog een hagelnieuwe Gran Coupé, een elektrisch alternatief daarvan (i4) én een nieuwe Cabrio in het vat. Die laatste is nu ook aan de BMW-familie toegevoegd.

Het grootste nieuws zit hem natuurlijk in de dakconstructie. Uiteraard is de 4-serie Cabrio weer een opengeknipte versie van de Coupé, maar in tegenstelling tot het uitgaande model krijgt hij geen complex zwaar stalen klapdak. Nee, BMW geeft de 4-serie gewoon weer een stoffen kap zoals het dat in deze modellijn voor het laatst toepaste op de 3-serie Cabrio die tot midden jaren 2000 werd geleverd, de E46. Net als zijn directe voorgangers heeft de koets een opvallend vlakke lijn, hetgeen goed zichtbaar is als het dak is neergeklapt. Dat nieuwe dak weegt 40 procent minder dan het stalen klapdak van zijn voorganger. De softtop is standaard uitgevoerd in zwart, een dak met Antrazit Silber-effect is optioneel. Over het uiterlijk kunnen we verder kort zijn, dat lijkt met zijn excentrieke hoge nierengrille en ledlampen sterk op dat van de 4-serie Coupé. Natuurlijk zet BMW M-aankleding op de optielijsten. Denk onder meer aan een M Carbon-exterieurpakket en aan M Performance Parts.

De bagageruimte heeft een inhoud van 300 liter, 80 liter meer dan voorheen. Wie het dak dicht heeft, kan met 385 liter in totaal 15 liter meer meebrengen dan in het vorige type. Ook handig: de rugleuningen van de achterbank zijn neer te klappen. De BMW 4-serie Cabrio is optioneel met een windscherm leverbaar. Ook staat in de hoofdsteunen geïntegreerde Air Collar, die warme lucht blaast, op de optielijst.

De 4-serie Cabrio moet het nog even zonder heftige M4-versie doen. Tot die tijd is de vierwielaangedreven M440i xDrive met zijn 374 pk sterke 3.0 zes-in-lijn de aanvoerder van het gamma. Die M440i profiteert direct van mild-hybrid techniek, en dat betekent dat -ie tijdelijk over 11 pk extra kan beschikken. Een sprintje naar 100 km/h duurt slechts 4,9 tellen. Een achttraps Steptronic automaat is standaard voor alle modellen. Een achttraps Steptronic Sport-transmissie met Sprint-functie, waarmee de auto sneller accelereert, is optioneel. Voor wie de M440i te heftig is, heeft BMW nog de benzine gestookte 258 pk en 400 Nm sterke 430i en de 420i van 184 pk en 300 Nm op de prijslijst staan. Allebei viercilinders. Dieselen kan met de 190 pk en 400 Nm sterke 420d, met de 430d van 286 pk en 650 Nm én met de machtige M440d, die goed is voor een vermogensafgifte van 340 pk en 700 Nm. Die laatste is voortaan voorzien van mild-hybrid techniek en krijgt dus tijdelijk 11 pk extra uit het 48v-systeem. In 5,1 tellen sprint deze dieseltopper naar 100 km/h. Of de 4-serie Cabrio ook nog een beetje leuk rijdt? BMW zegt van wel. Het merk zegt de auto te hebben verstevigd om de stijfheid intact te houden, onder meer door een dwarspaneel aan de voorzijde te monteren.

De nieuwe 4-serie Cabrio staat maart volgend jaar bij de dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.