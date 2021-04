BMW M3 en BMW M4 Competition met xDrive-vierwielaandrijving

De BMW's M3 en M4 gaan met M xDrive de M5 achterna, al is het grote verschil dat de voorziening bij de M3 en M4 optioneel is en bij de M5 standaard wordt meegeleverd. Vierwielaandrijving is alleen verkrijgbaar op de Competition-versies van de M3 en M4, wat betekent dat er altijd 510 in plaats van 480 pk beschikbaar is.

De integrale aandrijving betekent vanzelfsprekend extra grip en dat is terug te vinden in de sprintcijfers. Zowel de M3 Competition als M4 Competition sprint met M xDrive in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h, 0,4 tellen sneller dan de versies met achterwielaandrijving.

Rookwolk

Dat is een voordeel, maar vierwielaandrijving levert van nature wel een minder pure en speelse auto op. Met de M5 (en eerder met SUV’s) heeft BMW echter al bewezen dat dit aardig ondervangen kan worden. Het ‘M’ in ‘M xDrive’ staat dan ook voor een vierwielaandrijvingsysteem met een sterke nadruk op de achteras, terwijl het door de 2WD-modus mogelijk is om desgewenst alsnog al het vermogen naar de achteras te sturen. Kies vervolgens voor het optionele M Traction Control en het is mogelijk om de toegestane tractie in tien niveaus handmatig af te stellen. Kortom: ook met deze uitvoeringen van de M3 en M4 moet het prima mogelijk zijn om in een dikke rookwolk compleet uit je dak te gaan.

Over gewichten heeft BMW het vooralsnog niet, maar uiteraard zullen de xDrive-versies iets zwaarder zijn dan hun achterwielaangedreven broertjes.

Verdedigen

Kopers van de xDrive-versie hoeven zich niet te verdedigen tegenover ‘hardcore’-liefhebbers, want een xDrive-typeplaatje ontwaren we nergens op de bijgevoegde foto’s. Het enige uiterlijke ‘verschil’ is daarmee dat de xDrive-versie standaard op 19-inch vóór en 20-inch achter staat, waar een reguliere M3 of M4 Competition het standaard rondom met een maatje kleiner doet.

Cabrio en Touring

De M xDrive-optie komt in juli opp de markt, waarmee het totaal aantal varianten op het M3- en M4-thema (in feite twee carrosserievarianten van dezelfde auto) uitkomt op zes. De ‘gewone’ M3 en M4 hebben 480 pk, een handbak en achterwielaandrijving, vervolgens volgt de Competition met M Steptronic-automaat en de nieuwe xDrive-variant van beide modellen. In de toekomst komen er nog twee carrosserievarianten bij, want we wachten nog op een M4 cabriolet én (voor het eerst in de geschiedenis) een M3 Touring.