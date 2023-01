BMW M3 CS: Lichter, sterker, harder

De overtreffende trap van de BMW M3 waarvan eerder deze maand al de eerste foto's op internet verschenen, is nu daadwerkelijk los. Dit is de nieuwe BMW M3 CS, de overtreffende trap van de M3 die zowel harder, lichter als sneller is dan de auto waar hij op is gebaseerd.

Word jij niet warm van de 480 pk die de BMW M3 en de 510 pk die de M3 Competition je te bieden heeft? Dan is deze splinternieuwe BMW M3 CS misschien wel jouw nieuwe metgezel. De BMW M3 CS is de extra-overtreffende trap van de M3 die niet alleen sterker is, maar die dankzij een uitgebreid en voornamelijk uit koolstofvezel bestaand dieet ook nog eens wat kilo's verliest. In de wild geboetseerde neus van de BMW M3 CS ligt een 550 pk en 650 Nm sterke variant van de bekende 3.0 zes-in-lijn. Die machine is dankzij onder meer verhoogde turbodruk en een herschreven motormanagementsysteem dus 40 pk krachtiger dan het hart van de M3 CS en dat maakt 'm net zo potent als de M4 CSL. Ook de rest van de behandeling die de M3 CS krijgt, komt overeen met de M4 CSL.

Het dak van de BMW M3 CS is net als de motorkap, de frontsplitter, delen van de voorbumper, de zijspiegelkappen, de achterspoiler én de diffuser gemaakt van CFRO. Met koolstofvezel versterkt kunststof dus. In combinatie met lichtgewicht M Carbon-kuipstoelen en titanium einddempers van het uitlaatsysteem weegt de M3 CS hierdoor 20 kilo minder dan de M3 Competition met xDrive-aandrijving. Dat laatste is belangrijk om te vermelden. De BMW M3 Competition is er namelijk met en zonder xDrive-vierwielaandrijving en de vorige M3 CS was achterwielaangedreven. Deze nieuwe M3 CS heeft echter altijd xDrive-vierwielaandrijving. Wel is het mogelijk om het volledige vermogen naar de achterwielen te jagen. Schakelen gaat met een achttraps M Steptronic-automaat.

Met zijn extra grote spierkracht en lagere gewicht beukt de BMW M3 CS in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Indrukwekkender zijn de slechts 11,1 tellen die nodig zijn om vanuit stilstand de 200 km/h aan te tikken. De tussensprints van 80 naar 120 km/h duurt slechts 2,6 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 302 km/h. BMW heeft onder meer de wielvlucht, dempers, veren en stabilisatoren speciaal afgesteld en M Compound-remmerij is natuurlijk standaard. Wie het wenst, kan tegen meerprijs een M Carbon keramisch remsysteem bestellen.

Het exterieur van de BMW M3 CS is net als dat van de M4 CSL overladen met het nodige visuele drama. We zien een heftige grille, extra lipjes, randjes en compleet nieuw spoilerwerk rondom. Standaard staat de M3 CS op 19 inch grote Gold Bronze-kleurige wielen voor en 20 inch metende exemplaren achter. In het interieur vind je naast de speciale kuipstoelen ook een met alcantara bekleed M-stuurwiel met schakelflippers die uit hetzelfde lichtgewicht goedje zijn vervaardigd als onder meer het dak.

De BMW M3 CS wordt in een kleine oplage gebouwd. In maart vindt de marktintroductie plaats. We hebben zelfs al een prijs: €191.844.