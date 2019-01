BMW iX3 klaar voor volgend jaar

BMW heeft een hele reeks elektrische auto's achter de schermen staan, onder andere van modellen die we al met benzine- en/of dieselmotoren kennen. Een daarvan is de X3, een SUV die in de vorm van deze iX3 een volledig elektrische variant krijgt.

BMW heeft een uitgebreide lijst i-modelnamen geregistreerd en een daarvan is 'iX3'. Die naam wordt achterop een volledig elektrische versie van de X3 geplakt, een auto waar BMW in de vorm van de Concept iX3 (foto 7 en 8) al een vooruitblik op gaf. De iX3 moet volgend jaar bij de Nederlandse dealers te vinden zijn en tot die tijd lijkt BMW nog wel even bezig met het uitvoeren van de laatste tests. De iX3 is nu namelijk wéér met een ingepakte koets op de gevoelige plaat vastgelegd.

De iX3 zal in China door een BMW Brilliance gebouwd worden. De concept-car die op de uiteindelijke productieversie vooruitblikte, had een 70 kWh groot accupakket aan boord. Het elektrische hart van de auto was 270 pk sterk. De auto zou volgens de WLTP-cyclus een actieradius van zo'n 400 kilometer moeten hebben. BMW kiest met de iX3 overigens voor een elektrische versie van een bestaand model, terwijl merken als Audi, Jaguar en Mercedes-Benz met auto's als de e-tron, I-Pace en EQ C voor geheel nieuwe modellijnen hebben gekozen.