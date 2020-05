BMW belicht details M3, M4 en M5

Op het gevaar af dat het lijkt alsof we worden 'gesponsord door BMW', is er nu alweer BMW-nieuws, vers van de pers. In een reeks Instagram-videos geeft Markus Flasch, de CEO van BMW's M-divisie, antwoord op de prangende vragen van fans. Zelfs de meest directe vragen werden daarbij niet vakkundig ontweken. Daarom is nu bekend dat de gefacelifte BMW M5 al in 'de komende weken' aan de wereld wordt voorgesteld. Flasch is daarbij ook zo vriendelijk om alvast een stukje van het doek van de bijgepunte geweldenaar te trekken.

Groter nieuws is uiteraard de komst van de gloednieuwe M3 en M4. Hoewel de onthulling van de 4-serie volgende week plaatsvindt, moeten we volgens Flasch nog tot september wachten op de M4. Op hetzelfde moment wordt ook de langverwachte M3 onthuld. Beide auto's worden zowel leverbaar met achterwielaandrijving als xDrive, laat de topman weten. Daarbij doet hij, terwijl hij in één van beide auto's zit (foto 2), ook uit de doeken dat zowel de M3 als M4 'tot 510 pk' vermogen tot hun beschikking krijgen en zowel met automaat als handbak leverbaar worden. Laat maar komen!