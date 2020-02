BMW M4 Coupé schuift door de sneeuw

Het leveringsgamma van de 3-serie wordt met de dag uitgebreider terwijl de 4-serie nog op een generatiewissel. De straks nieuwe 4-serie Coupé én Cabrio komen uiteraard weer als M4 beschikbaar en het is de M4 Coupé die door onze spionagefotograaf is vastgelegd.

Met de Concept 4 liet BMW tijdens de IAA van Frankfurt vorig jaar een studiemodel zien dat voor de nodige controverse zorgde. De grote 'nieren' waar de grille van het studiemodel was opgebouwd, kon niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Slecht nieuws voor wie geen fan is van die nieuwe 4-serie-snuit: hij komt er toch echt. Bovenaan het gamma van de nieuwe 4-serie staat straks wederom de M4, een versie waarmee BMW nu in het noorden van Zweden aan het testen is geslagen.

Hoewel de 4-serie naar verwachting ook beschikbaar komt met een relatief bescheiden 1.5 driecilinder, is het de machtige M4 die straks op de meeste warme gevoelens kan rekenen. We mikken erop dat ook de nieuwe M4 weer over een 3,0-liter grote zes-in-lijn komt te beschikken, een exemplaar dat in de basis zo'n 480 pk gaat leveren. Het lijkt er daarnaast op dat de M4 beschikbaar komt met zowel achter- als vierwielaandrijving. Uiteraard mag autoland op termijn weer extra heftige CS- en GTS-smaken van de M4 rekenen.

Hoewel de nieuwe 4-serie Coupé net als de straks nieuwe 4-serie Cabrio en 4-serie Gran Coupé een compleet nieuwe koets krijgt, breekt hij minder met zijn voorganger dan zijn opengewerkte broer. Terwijl de huidige 4-serie Cabrio over een stalen klapdak beschikt, krijgt de nieuwe cabriolet namelijk een stoffen kap. BMW geeft de nieuwe reeks 4-series straks een set vrij platte, L-vormige achterlichtunits, die het merk ook achterop 'coupémodellen' als de X4, X6, 2-serie Gran Coupé en 8-serie plakt. Later dit jaar verwachten we meer informatie over de nieuwe 4-serie Coupé en Cabrio.