BMW 530i Touring (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De BMW 5-serie is alweer ruim vijftig jaar onder ons en als sedan of station niet meer weg te denken van 's lands wegen. De station-variant bestaat echter beduidend minder lang dan de sedan en deed pas zijn intrede in 1990. Generatie E34 had de primeur, en niet alleen die van de nieuwe carrosserievorm. De derde generatie was namelijk - als sedan en station - ook de eerste 5-serie die achtcilinders onder zijn kap kreeg. Vandaag vinden we in ons occasionaanbod een exemplaar dat beide primeurs verenigt. Een paarse, nota bene!

BMW's met achtcilinders, daar zijn we al jaren aan gewend. Eind jaren 80, begin jaren 90 was de V8 binnen BMW echter nog enkel voorbehouden aan de 7- en 8-serie. Tot het 1992 was en het merk ervoor koos om zijn 30i en 40i-aandrijflijn ook in de 5-serie van de E34-generatie te hangen. Kortstondig kon je 5-series met die motoriseringen herkennen aan een grille met twee bredere nieren, tot BMW in 1994 de keuze maakte om de bredere grille op alle uitvoeringen van de E34 toe te passen.

De 5-serie Touring die we nu in ons occasionaanbod vinden, is er een uit 1993. Dat betekent dat het er een is met de bredere grille die toen nog fungeerde als onderscheiding voor de exemplaren met acht cilinders. Heel grote cilinders zijn het niet. De 530i heeft een inhoud van 3 liter, de 540i van 4 liter - toen sloegen de modelaanduidingen nog ergens op. BMW peurde destijds 218 pk uit de relatief bescheiden inhoud. In de GP-SX-78 wordt dat vermogen via een 5-traps volautomaat van ZF naar de achterwielen gestuurd, goed voor een 0 tot 100-tijd van 9 seconden.

Althans; mits er goed voor het beestje gezorgd is. Over drie maanden mag deze E34 dertig kaarsjes uitblazen en met een kilometerstand van net geen 210.000 is hij zeker niet meer nieuw. Toch: de eigenarenhistorie spreekt in zijn voordeel en ook de ogenschijnlijke staat van de auto wijst erop dat hij in zijn leven niet al te achteloos gebruikt is. Geheel eenduidig is de kentekenhistorie niet, maar we denken eruit op te kunnen maken dat de auto twee keer tien jaar of langer bij hetzelfde baasje is gebleven. De vorige particulier reed 'm van 2009 tot 2021.

Luxe uitrusting

Het autobedrijf dat de auto aanbiedt nam niet de moeite om een verhaaltje over de occasion te vertellen, maar geeft wel weer dat het onderhoudsboekje bij de 5-serie aanwezig is. Wat we wel kunnen zien: een paarse 5-serie Touring met V8 en een nog geheel origineel interieur dat weinig slijtage vertoont. De leren bekleding ziet er nog keurig uit en de bedieningsknoppen zijn niet versleten. Daarbij beschikt de Touring ook over de nodige luxe: cruisecontrol, climate control, een boordcomputer, stoelverwarming en een originele radio; zit er allemaal op.

De buitenkant is daarbij helemaal af door de aanwezigheid van een setje 'turbine'-wielen van de M5. Eens? Schud dan een kleine €11.000 uit je spaarpot en tik Capelle a/d IJssel in in je navigatiesysteem, want youngtimers als deze vind je niet veel meer.