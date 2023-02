Waarom de derde BMW 5-serie steeds geliefder wordt als klassieker

Dat het design tot op de dag van vandaag niet echt is verouderd, is te verklaren. In die tijd was Claus Luthe hoofd design bij BMW en onder meer bekend als ontwerper van de NSU Ro 80. Bij het tekenen van de E34 kreeg hij ondersteuning van Ercole Spada, die tot die tijd veel voor Zagato en Ghia werkte. Spada is tot op heden trots op zijn Vijf; meer dan 1,33 miljoen mensen kochten tussen 1988 en 1996 een E34. Ja, het is inderdaad al 35 jaar geleden dat dit model voor het eerst van de band rolde.

5-serie is tijdloos ontwerp van Spada

De meeste E34’s zijn in goede handen. Staat er een interessant exemplaar te koop, dan is dat niet voor lang. Weliswaar moeten we nog wennen aan het feit dat dit tijdloze ontwerp van Spada de potentie heeft om een klassieker te worden, het zegt in ieder geval iets over zijn kwaliteiten. Het bestand is behoorlijk uitgedund door exemplaren met hoge tellerstanden, exorbitante tuning en export. Als er ergens een mooie E34 opduikt, dan is deze meestal snel verkocht. BMW zelf heeft dit model in de klassiekercollectie opgenomen. Daarmee is enerzijds de onderdelenvoorziening gegarandeerd, maar aan de andere kant stijgen de prijzen ervan sterk. Gelukkig zijn er voorlopig nog genoeg gebruikte onderdelen te vinden.

Zelfs instapmodel 518i geliefd

Liefhebbers zoeken naar alle types E34. Zelfs het instapmodel, de 518i met zijn bescheiden 1,8-literviercilinder, vindt dankzij zijn vriendelijke exploitatiekosten vrienden, terwijl aan de bovenkant van het spectrum de prijzen van de V8-versies (vooral een handgeschakelde 540i Touring) en die van de M5 met zijn fabuleuze zescilinder volledig door het plafond gegaan zijn.

M50 zescilinder met VANOS

Over die zescilinder: in de tijd van de E34 was deze motor het paradepaardje van BMW. Geen enkel ander merk bouwde zescilinders in zulke grote hoeveelheden, met zo’n heerlijk geluid, die zo gretig aan het gas hingen en heel gewillig hoge toeren maakten en dat alles puur en allesbehalve synthetisch. Dat geldt vooral voor de M20- en M30-motoren. Maar ook de in 1990 geïntroduceerde, modernere 24-kleps M50 spreekt tot de verbeelding. Vooral omdat ze een stuk zuiniger zijn, zeker vanaf 1992, toen de variabele nokkenasverstelling VANOS zijn intrede deed.

5-serie E34 kent geen echte zwakheden

Ernstige zwakheden kent de E34 niet. Hij staat niet als roestbak te boek, aandachtspunten zijn de dorpels, de onderkanten van de deuren en het plaatwerk rond de tankklep en die zijn vrij eenvoudig te bespeuren. Kijk ook even onder de auto, aangezien de brandstof- en remleidingen vaak in slechte staat zijn. De techniek gaat lang mee, vooral de M50-motoren hebben een uitstekende reputatie. Meest voorkomende problemen zijn een kapotte waterpomp en scheurtjes in het thermostaathuis.

Alles bij elkaar ontgroeit de E34 de status van gewone occasion en rolt hij langzaam maar zeker de klassiekerwereld binnen. Zijn fans weten dat al en volgen zijn spoor. Wie nu nog twijfelt, vist straks gegarandeerd achter het net.

