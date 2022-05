BMW 3-serie facelift zonder M, met prijzen

De BMW 3-serie facelift hebben we op echte (video-)beelden alleen nog maar in M-uitmonstering gezien, maar dankzij de configurator weten we nu ook hoe hij er in alledaagsere uitdossing uitziet. En wat hij kost, trouwens!

De vernieuwde BMW 3-serie staat al in de configurator, al lijkt men nog bezig met de definitieve indeling daarvan. De prijzen staan er echter al bij en blijken ook te kloppen, bevestigt de importeur.

Maar laten we beginnen met het uiterlijk van de 3-serie zonder M-pakket. Zoals verwacht, valt het zwarte paneel rondom de kentekenplaat daarbij een stuk kleiner uit. Ten opzichte van het model voor de facelift valt ook op dat de koelopeningen links en rechts, die lucht naar de remmen geleiden, nu louter verticaal van vorm zijn. Voorheen had dit onderdeel een verticaal en een horizontaal element.

De grille heeft bij de standaarduitvoering een verchroomde omlijsting, maar zwarte spijlen. Dat is opvallend, daar de versie met M Sportpakket juist wel verchroomde spijlen krijgt. Wie dat niet wil, moet kiezen voor het M-sportpakket Pro. In dat geval is werkelijk alles zwart.

Vooral aan de achterzijde is het verschil met de M-versies groot. De sportievere versies krijgen hier namelijk een enorme lap plastic mee die voor een diffuser moet doorgaan, maar dat onderdeel ontbreekt hier volledig. De achterbumper is hier juist strakker en opgeruimder dan voorheen, door het ontbreken van de zwarte sier-elementjes rondom de reflectoren in de bumper. Die zijn bij de non-M trouwens nog wel gewoon horizontaal geplaatst, waar de M-versie verticale exemplaren heeft.

Geen Luxury Line

De enige versie zonder M Sportpakket, is vooralsnog de standaard variant. De Luxury Line, een versie die veel chroom en dus juist een chiquere uitstraling bood, lijkt vooralsnog geschrapt. De auto’s die je boven dit verhaal ziet zijn haastig bij elkaar geconfigureerd door ondergetekende. We hebben een kleur, andere wielen en verchroomde raamomlijsting toegevoegd, waarbij dat laatste zowaar een optie zonder meerprijs is.

Prijzen

Dan de prijzen. De 156 pk sterke instapversie 318i kost minimaal €50.108. Een 318i was er voorheen vanaf €45.888, maar dat was de handgeschakelde versie die niet meer geleverd wordt. De 318iA, dus met automaat, kostte voor de facelift €47.319. Een Touring kost nu minimaal €52.364. Voor dat geld heb je bijna ook een plug-in hybride 320e, want die versie staat voor €52.452 te boek. Als sedan kost zo’n 320e €51.194. De snellere 330e kost €55.429 als sedan en €56.687 als Touring. Bij de Touring zijn zowel de 320e (dan €55.126) als de 330e( €59.659) met xDrive vierwielaandrijving te krijgen, bij de sedan alleen de snellere versie (€58.042).

Wie toch niet wil pluggen, kan voor €53.738 (sedan) in een 320i stappen. Zijn diens 184 pk’s ook niet genoeg, dan staat voor €57.779 een 330i met nu 245 pk klaar. Topversie M340i, de auto die in de kennismakingsvideo fungeerde, kost in Nederland minimaal €85.299.

Dieselen kan ook. Een 316d kost minimaal €50.304 en levert 122 pk. Het gamma loopt hier via de 320d en 330d op tot de M340d, een dieselbeul die echter nog geen prijs heeft. Alle overige prijzen zijn hier te vinden (Touring: hier).

*update: de importeur bevestigt dat bovengenoemde prijzen kloppen*