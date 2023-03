Omrijden om goedkopere benzine te tanken kan afhankelijk van de om te rijden afstand en de te scoren besparing per liter brandstof schelen in de portemonnee. Maar liefst 18 procent van de Nederlanders is bereid minimaal een half uur om te rijden om goedkoper te kunnen tanken.

Uit een door Panelwizard in opdracht van Acties.nl gehouden onderzoek onder 1.084 volwassen Nederlanders met een rijbewijs blijkt dat maar liefst 18 procent van hen bereid is minstens een half uur om te rijden als dat betekent dat er goedkoper kan worden getankt. Met name jonge mannen rijden maar wat graag om voor een besparing aan de pomp. 29 procent van de mannen in de leeftijdscategorie 18-29 jaar geeft aan bereid te zijn minstens dertig minuten om te rijden voor een besparing aan de pomp. Bij vrouwen in die leeftijdscategorie ligt dat percentage op 23 procent.

Ook in de hogere leeftijdscategorieën zijn het vooral mannen die bereid zijn extra kilometers te rijden om goedkoper te kunnen tanken. In de leeftijdscategorie 30-39 jaar gaat het om 20 procent (vrouwen: 13 procent) en in de leeftijdsgroepen 40-49 jaar en 50-59 jaar achtereenvolgens om 17 procent (vrouwen: 15 procent) en 19 procent (10 procent). Enkel bij de ondervraagden van 60 jaar of ouder waren het eerder de vrouwen die bereid waren extra tijd en moeite te steken om aan de pomp te kunnen besparen. Van deze groep geeft 15 procent van de vrouwen aan om te willen rijden om goedkoper te kunnen tanken (mannen: 13 procent).

Omrijden voor goedkopere benzine is niet de enige manier waarmee Nederlanders geld trachten te besparen op hun transportkosten. Zo zegt 8 procent van de respondenten weleens reiskosten gedeclareerd te hebben die helemaal niet gemaakt zijn. Ook hier zijn het eerder mannen die geneigd zijn relatief ver te gaan voor een financiële opsteker. Zo zou 15 procent van de mannen jonger dan 30 jaar weleens onterecht kilometers te declareren. In totaal zegt 7 procent van de ondervraagden jonger dan 30 jaar ook weleens onterecht de zakelijke tankpas te hebben gebruikt. 2 procent van alle ondervraagden geeft aan zelfs bewust om te rijden om zoveel mogelijk te kunnen declareren. Of dat je ook daadwerkelijk geld oplevert, is een tweede.