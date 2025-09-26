Ga naar de inhoud
Bij deze Subaru Justy zit de 4WD-knop op de versnellingspook - Liefhebber Gezocht

Oostenrijks pareltje duikt op in Limburg

Subaru Justy

Kennen we de Subaru Justy nog? Nee, dan bedoelen we niet de Suzuki Swift-kloon uit de jaren negentig, maar de eerste generatie die in 1984 op de markt kwam. Daarvan staat er nu een te koop. Voor een enorme berg duiten, dat dan weer wel.

De Justy was in den beginne een grotere en wat luxere versie van de kleine Mini Jumbo. Hij was leverbaar als drie- en vijfdeurs en met keuze uit een driecilindertje met 1.0 of 1.2 liter inhoud met zes kleppen en 54 pk of negen kleppen en 68 pk. Als uitrustingsniveau kon je bij de driedeurs kiezen uit de DL, S en SL, terwijl de vijfdeurs enkel als GL leverbaar was. Vanaf februari 1987 kon de Justy-klant nog opteren voor een ECVT-transmissie, de automaat met elektromagnetische poederkoppeling die vooral bij ouderen in trek was. Aardig natuurlijk, maar je kon het aaibare stadsautootje ook nog met vierwielaandrijving krijgen. Zeker in combinatie met de automaat had je er in die tijd een unieke auto aan. In 1989 kreeg de Justy een facelift aangemeten, hoewel Subaru zelf rept van de tweede generatie.

Het exemplaar dat vandaag in de spotlights staat moet de automaat ontberen maar heeft wél de optionele vierwielaandrijving aan boord. Hoe je die activeert? Simpel, door op het rode knopje bovenop de vijfbak te drukken. Deze kleine Soeb zag op 2 september 1988 het levenslicht in het Oostenrijkse Graz, waar dealer Helmut Kuss ‘m afleverde aan Herr Huber. Hoe wij dat allemaal weten? Hij staat te koop bij Ruyl Classics in het Limburgse Aelse (Elsloo) en die zijn zo vriendelijk geweest om de volledige historie van de auto in de advertentietekst te zetten. Waardoor we ook kunnen lezen dat de auto via een verzamelaar bij hen terecht is gekomen en dat alle vloeistoffen, de distributieriem en de banden vorig jaar vervangen zijn. Daarnaast zijn ‘het als nieuwe interieur (...) alsook de conditie van chassis en carrosserie een weerspiegeling van de lage kilometerstand’, aldus Ruyl. 

Subaru Justy

Subaru Justy

Hoeveel er dan op de teller staat, vraag je? 20.218 kilometers om precies te zijn, wat neerkomt op een schamele 546 kilometer per jaar. Maar… daar is de prijs ook naar. Liefst 17.800 euro moet deze charmante Japanner opbrengen.  Benieuwd of er een extreme Subaru-liefhebber bestaat die zoveel flappen over heeft voor deze auto en zich naar het zuiden spoedt. 

Subaru Justy

Subaru Justy

Signalement

Merk Subaru
Model Justy 1.2 GL
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 8.710

Specificaties

Brandstof benzine
Motor
Cilinderinhoud 1.189 cc
Maximaal vermogen 50 kW / 68 pk bij 5.600 tpm
Maximaal koppel 95 Nm bij 3.600 tpm
Inhoud brandstoftank 35 l
Lengte / breedte / hoogte 3.535 mm / 1.535 mm / 1.420 mm
Wielbasis 2.285 mm
Massa leeg 726 kg
Laadvermogen 489 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 800 kg / 400 kg
Banden145SR12Prijzen
Topsnelheid 155 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 12,7 s
