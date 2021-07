'Biden wil minstens 40 procent EV's in verkoopmix 2030'

Volgens de bronnen koerst de regering-Biden namelijk op een 'vrijwillige toezegging' van autofabrikanten om in 2030 het aandeel EV's in de nieuwverkopen naar 40 procent te brengen. Daarmee gaat de Amerikaanse overheid de verkoop van brandstofauto's op de middellange termijn vermoedelijk dus niet wettelijk aan banden leggen, iets waar enkele staten en senatoren wel om vroegen. Ook is het nog niet bekend of plug-in hybrids ook mee gaan tellen voor de doelstelling. Overigens zeggen de bronnen dat er nog geen overeenstemming bereikt is met autofabrikanten of met vakbond United Auto Workers. De vakbond is namelijk bang dat EV-doelstellingen ervoor zorgen dat bepaalde banen verloren gaan.

Overigens betekent de EV-doelstelling die mogelijk op tafel ligt niet dat Biden in de tussentijd de duimschroeven niet strenger gaat aandraaien voor autofabrikanten. Binnenkort maakt zijn regering namelijk de nieuwe verbruiksstandaarden tot 2026 bekend. Waar president Trump een jaarlijkse norm van 1,5 procent als verbetering voor het gemiddelde brandstofverbruik oplegde aan autofabrikanten, een norm die overigens behoorlijk milder was dan de 5 procent die onder Obama was ingevoerd, wil Biden naar verwachting meer op één lijn gaan zitten met de staat Californië. Daar geldt namelijk een jaarlijkse norm van 3,7 procent, strenger dan de huidige landelijke ondergrens. Californië gaat de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035 echter wél verbieden.

De Amerikaanse autofabrikanten zijn inmiddels druk bezig met het doorvoeren van elektrificatieplannen. Stellantis heeft bijvoorbeeld al toegezegd dat vanaf 2030 de Amerikaanse verkoop voor minstens 40 procent bestaat uit 'Low Emission Vehicles'. Daarnaast komen er in de nabije toekomst elektrische versies van de Ford F-150, Ram 1500 en Chevrolet Silverado op de markt. Die zijn belangrijk, want de pick-ups behoren nog altijd tot de bestverkochte auto's op de Amerikaanse markt.