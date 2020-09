Californië krijgt verkoopverbod nieuwe auto's met brandstofmotor

Het is een week vol nieuws over landen die de emissieregels aanscherpen. Neem Groot-Brittannië en Wallonië. Nu is het tijd voor een nieuw 'land', want de gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft volgens Carscoops een nieuw uitvoerend bevel uitgevaardigd. In dat bevel staat dat alle nieuwe verkochte auto's met ingang van 2035 emissievrij moeten zijn. De verkoop van nieuwe auto's op benzine of diesel wordt dan niet langer getolereerd in de staat. Daarbij worden alternatieve aandrijflijnen, zoals plug-in hybrides, ook niet langer geduld. Gebruikte auto's met brandstofmotoren mogen nog wel worden verkocht.

Daarmee is het 'groene feest' nog niet voorbij, want per 2045 wordt eenzelfde regel ingesteld voor 'middelzware tot zware voertuigen'. Daarmee bedoelen de Amerikanen dus bestelwagens en vrachtauto's. De gouverneur stelt dat de transportsector verantwoordelijk is voor meer dan de helft van alle koolstofvervuiling in Californië, 80 procent van de smog en 95 procent van de uitstoot van giftige dieseldampen.