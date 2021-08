Biagini Passo: miskende trendsetter - De Vluchtstrook

Wie bij het horen van de merknaam 'Biagini Automobili' een soort mengelmoes van Bizzarrini en Lamborghini voor zich ziet, komt toch enigszins bedrogen uit. Biagini was gevestigd in het Italiaanse plaatsje Piazzano en onderdeel van het Italiaanse bedrijfje Ali Ciemme SpA, dat in 1972 was opgericht. Dat bedrijfje produceerde onder de merknaam ACM auto's van de Roemeense fabrikant ARO voor de Italiaanse markt, waarbij men gebruik maakte van motoren van Volkswagen. Vanaf 1990 kwam de merknaam Biagini om de hoek kijken. Over Ali Ciemme, ACM en Biagini is weinig informatie te vinden. In 1993 viel in ieder geval het doek voor Biagini, vermoedelijk omdat het merk nooit echt van de grond wist te komen.

Trendsetter

De Biagini Passo is een opvallende mengelmoes die achteraf gezien zijn tijd ver vooruit was. Biagini nam het onderstel en de aandrijflijn van de opgehoogde Volkswagen Golf II Country uit 1990 en zette daar via een zelfgemaakt subframe de carrosserie van een Golf I Cabriolet op. Op deze manier kwam dus een opvallend huwelijk tot stand. Biagini modificeerde de carrosserie door het aanbrengen van spatbordverbreders en kunststof bumpers. Het exemplaar op de foto's kreeg aan de voorzijde zelfs nog een heuse bullbar aangemeten. Biagini wijzigde ook de lichtunits: in tegenstelling tot de Duitse roots van de Passo zijn de hoekige koplampen en achterlichten afkomstig van de eerste generatie Fiat Panda.

In het silhouet van de Passo is de Golf I Cabriolet nog duidelijk terug te zien, mede dankzij de prominent aanwezige rolbeugel, maar Biagini deed in ieder geval een poging om met verschillende ingrediënten een eigen soep te maken. Het interieur van de Passo is overduidelijk afkomstig uit de Golf I. Een verschil is dat de Passo over de gehele breedte van het dashboard een beugel heeft waar je je aan vast kunt houden bij het ruigere offroadwerk. De heuse Recaro-stoelen verzorgen daarbij de overige zijdelingse steun. Biagini deed verder zijn uiterste best om enige uiterlijke sporen van de Volkswagen-genen vakkundig uit te wissen, want over de gehele auto zijn geen VW-logo's meer te vinden.

Onder de kap van de Passo ligt een atmosferische 1.8 viercilinder van Volkswagen. Het blok levert een vermogen van 98 pk en drijft via de syncro-vierwielaandrijving van Volkswagen alle vier de wielen aan. Daarmee kon de Passo naar verluidt toch nog in 12,3 seconden naar de 100 km/h sprinten en een topsnelheid van 155 km/h behalen. Of je dat moet proberen in een door een kleine Italiaanse fabrikant opgehoogde cabrio met een ongetwijfeld niet zo beste torsiestijfheid, laten we even in het midden.

Miskend

Zoals gezegd was de Passo een trendsetter. Gezien zijn Volkswagen-genen zou je hem kunnen aanmerken als een verre voorloper van de Volkswagen T-Roc Cabrio. In de jaren 90 zat men echter niet zo te wachten op dit voertuigconcept. Hoeveel auto's er precies gemaakt zijn, is niet bekend. De Duitse Wikipedia-pagina heeft het over een productieaantal van 65 exemplaren, terwijl andere bronnen zeggen dat het aantal tussen de 100 en 300 exemplaren moet liggen. Gezien de zeldzaamheid van de Passo lijkt het erop dat daar vandaag de dag niet veel meer van over zijn.

Het Nederlandse exemplaar op de foto's stond in 2017 te koop bij handelaar Potomac Classics. Op het oog zag hij er nog redelijk goed uit, met weinig tot geen sporen van roestvorming en net geen 88.000 kilometer op de teller. Deze Passo kwam volgens de kentekengegevens ons land binnen in 2006, heeft hier acht particuliere eigenaren gehad en is in 2017 weer met de noorderzon vertrokken. We hopen dat deze bijzondere creatie een goed onderkomen heeft gevonden.