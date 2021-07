Volkswagen T-Roc Cabrio mag nog even blijven

De T-Roc Cabrio is een bijzondere rariteit in het Volkswagen-gamma. Het is niet alleen een driedeurs cabriolet op basis van een vijfdeurs cross-over, maar ook nog eens een van de weinig open modellen van de volumemerken. De T-Roc wordt binnenkort gefacelift en nu is duidelijk dat ook de T-Roc Cabrio tijdens die op stapel staande bijpuntronde wordt meegenomen.

Volkswagen vulde het gat dat schijnbaar tussen de Golf en Tiguan bestond in 2017 op met de T-Roc. Twee jaar later leek Volkswagen de speelsheid die het in de jaren nul van dit decennium had, hervonden te hebben door een cabrioletversie van de T-Roc te introduceren: de T-Roc Cabrio. De reguliere T-Roc dook onlangs in opgefriste vorm op, al was het nog even de vraag of de T-Roc Cabrio ook aangescherpt zou worden. Met een kakelverse set nieuwe spionagefoto's is het bewijs geleverd: ook de T-Roc Cabrio wordt spoedig gefacelift.

De wijzigingen die Volkswagen op de T-Roc Cabrio doorvoert zijn niet wereldschokkend. De op deze foto's zichtbare T-Roc Cabrio heeft een nieuwe grille met daarin nog maar één horizontale lamel, een strip die wordt onderbroken door het Volkswagen-logo en die mogelijk op de hogere uitrustingsniveaus verlicht is. Aan de achterkant nemen we achterlichten met een nieuwe indeling waar. De eerder gekiekte vernieuwde vijfdeurs T-Roc was uitgevoerd als R-Line en had derhalve opvallend vormgegeven nieuwe bumpers. Die sportiever ogende exemplaren ontbreken op het witte testexemplaar dat je op deze foto's ziet. Wel heeft dit plakkerloze testmodel op detailniveau aangescherpte voor- en achterbumpers. Zo is niet alleen de invulling van de ringen van de led-dagrijverlichting anders, ook hangt er onder de voorbumper zilverkleurig ornament dat voor een skidplate moet doorgaan.