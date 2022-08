Benzineprijs plaatselijk weer onder de 2 euro per liter

Misschien is het je al opgevallen: bij sommige tankstations kun je weer een liter benzine halen voor minder dan €2. De verwachting is dat de benzineprijs nog verder zakt, maar verwacht geen wonderen.

Het is in Nederland plaatselijk weer mogelijk om voor minder dan €2 per liter benzine (E10) te tanken. In sommige gevallen ligt de benzineprijs zelfs al net iets onder de €1,95 per liter. Daarvoor moet je wel even zoeken en dan vooral bij onbemande tankstations. Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers, dat de adviesprijzen van brandstof bijhoudt, is bij zo'n 5 procent van de tankstations de prijs voor E10 nu minder dan €2. Dat vertelt hij tegenover NU.nl.

In oktober vorig jaar ging de gemiddelde landelijke adviesprijs voor het eerst ooit voorbij de €2 per liter. Op dat punt zijn we nu nog niet terug, de adviesprijs voor E10 ligt nu op €2,18. Bovendien geldt er nog een accijnsverlaging van zo'n 17 cent per liter, die na dit jaar weer verdwijnt. Volgens Van Selms is er voor benzinerijders nog niet al teveel reden tot optimisme: "De prijzen van weleer, toen je kon tanken voor €1,50 per liter, komen echt niet meer terug." Wel verwacht hij dat de benzineprijs de komende tijd nog wat verder zal zakken.

De adviesprijs van een liter diesel ligt, net als die van benzine, ook nog boven de €2 per liter, op €2,058 om precies te zijn. Voor een liter LPG staat die prijs nu op €1,072. Lokaal kun je, zoals gezegd, voor (ver) onder die prijs tanken. Het loont dan ook om even uit te zoeken waar de goedkoopste pomp in de buurt zit. Meestal liggen deze wat verder van de snelweg af en zijn ze onbemand.