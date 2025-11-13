Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Benzineprijs op hoogste niveau in zo'n anderhalf jaar tijd

Janken aan de pomp

116
Vierseizoenenbanden test 225/45R17 duurzaamheid tanken
Lars Krijgsman

De prijs voor een liter benzine heeft het hoogste punt in bijna anderhalf jaar tijd bereikt. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine bedraagt bijna €2,20.

Onlangs bereikte de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter diesel het hoogste punt van het jaar.  Nu heeft ook de GLA van een liter benzine zijn hoogste punt bereikt, zo bericht consumentencollectief UnitedConsumers. De pijn is daarbij groter. De prijs voor een liter benzine heeft namelijk het hoogste punt in bijna anderhalf jaar tijd bereikt. De GLA voor een liter Euro 95 (E10)  bedraagt maar liefst €2,195. De laatste keer dat de adviesprijs zo hoog lang, was op 11 juli 2024.

De hoge benzineprijs is enigszins opmerkelijk. UnitedConsumers concludeert dat de olieprijs de laatste weken juist vrij stabiel is, evenals de valutamarkt.

UnitedConsumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) op basis van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Daarbij geldt dat je veelal alleen langs de snelwegen deze hoge literprijzen betaalt, lokale tankstations geven vaak korting en dus kun je op veel plekken voordeliger je tank volgooien.

 

Ontwikkeling benzineprijs

116 Bekijk reacties

Lees ook

Mini Cooper S

Mini Cooper S (2004) - Op de rollenbank

Nieuws
Spyshots BMW iX3 M

Nieuwe BMW iX3 M: de eerste elektrische M is beresterk

Nieuws
GM EV1 veiling

Na 28 jaar is er van deze EV voor het eerst één verkocht!

Nieuws
Nordcross

Nordcross: dit merk in Rusland ken je stiekem al

Nieuws
Jim Farley

Ford-CEO: 'Ik was erg onder de indruk toen we een Model 3 uit elkaar haalden'

Lezersreacties (116)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.