Benzineprijs op hoogste niveau in zo'n anderhalf jaar tijd

De prijs voor een liter benzine heeft het hoogste punt in bijna anderhalf jaar tijd bereikt. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine bedraagt bijna €2,20.

Onlangs bereikte de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter diesel het hoogste punt van het jaar. Nu heeft ook de GLA van een liter benzine zijn hoogste punt bereikt, zo bericht consumentencollectief UnitedConsumers. De pijn is daarbij groter. De prijs voor een liter benzine heeft namelijk het hoogste punt in bijna anderhalf jaar tijd bereikt. De GLA voor een liter Euro 95 (E10) bedraagt maar liefst €2,195. De laatste keer dat de adviesprijs zo hoog lang, was op 11 juli 2024.

De hoge benzineprijs is enigszins opmerkelijk. UnitedConsumers concludeert dat de olieprijs de laatste weken juist vrij stabiel is, evenals de valutamarkt.

UnitedConsumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) op basis van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Daarbij geldt dat je veelal alleen langs de snelwegen deze hoge literprijzen betaalt, lokale tankstations geven vaak korting en dus kun je op veel plekken voordeliger je tank volgooien.