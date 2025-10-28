Ga naar de inhoud
Dieselprijs op hoogste niveau sinds begin dit jaar

Adviesprijs van €1,93

Diesel (ANP)
Joas van Wingerden

Diesel is de afgelopen tijd weer duurder geworden en de literprijs is nu op het hoogste punt sinds februari aangekomen.

Terwijl de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van benzine weer wat aan het dalen is, bereikt die van diesel momenteel juist het hoogste punt in lange tijd. Die staat nu op €1,932 per liter, volgens UnitedConsumers, en dat is de hoogste prijs sinds 21 februari van dit jaar. Dat komt volgens een expert vooral door de hogere olieprijs, die vervolgens extra doorwerkt naar de literprijs door de accijnzen en belastingen die op diesel geheven worden.

UnitedConsumers verwacht vooralsnog niet dat er nog een flinke prijsstijging bovenop komt. "De markt is onrustig, maar niet uitzonderlijk," aldus brandstofexpert Derk Foolen. "Zolang de olieprijs stabiel blijft rond het huidige niveau, zal de dieselprijs ook schommelen binnen een paar cent per liter." Ook zit er voorlopig nog geen accijnsverhoging in het vat, dus dat voorkomt ook een flinke stijging.

