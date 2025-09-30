Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Belasting voor Zuid-Hollandse weggebruikers stijgt opnieuw

Opcenten

5
A4 verbreed Den Haag Amsterdam Leiden Snelweg rijd

Zuid-Hollandse automobilisten en motorrijders moeten volgend jaar opnieuw een paar euro meer aan wegenbelasting betalen. Iemand met een compacte stadsauto is gemiddeld €3 meer kwijt, voor een middenklasser stijgt de belasting met bijna €10 en voor een SUV met ruim €16 per jaar.

Het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten stelt voor om de opcenten, het deel van de motorrijtuigenbelasting dat naar de provincies gaat, te verhogen van 101,5 naar 104,4 procent. Dat komt bovenop de landelijke wegenbelasting. GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA hadden in hun coalitieakkoord al afgesproken om in 2026 de opcenten sowieso met 0,3 procentpunt te verhogen. Daar komt een correctie bij voor de algemene prijsstijging. Sommige provincies houden de opcenten juist gelijk en passen geen indexatie toe.

Zuid-Holland heeft de hoogste opcenten van Nederland en verwacht hiermee volgend jaar 470 miljoen euro binnen te krijgen. Dit jaar is dat ongeveer 426 miljoen. De opcenten in Zuid-Holland lagen voorheen rond de 90 procent, maar zijn de laatste jaren flink gestegen. Het landelijk gemiddelde zit nog wel rond de 90 procent.

"Een deel van de Provinciale Staten zal vast van alles vinden van deze verhoging", zegt financieel gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen (BBB), die weet dat er ieder jaar verzet is tegen het ophogen van de opcenten. "Maar waar hebben we het over? Voor een compacte middenklasser gaat het bedrag met €9 per jaar omhoog. We doen dit niet om de autogebruiker op kosten te jagen, maar omdat onze eigen kosten stijgen. Het bedrag dat binnenkomt uit de opcenten, geven we vrijwel volledig uit aan bereikbaarheid en infrastructuur. Zuid-Holland is niet zo'n rijke provincie en dit is de enige knop waaraan we zelf kunnen draaien."

5 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Interieur Porsche Cayenne Electric

Porsche stopt de nieuwe Cayenne Electric helemaal vol met schermen

Nieuws
Martin Winterkorn Volkswagen (ANP)

Rechter vernietigt akkoord Volkswagen en oud-topman rond dieselschandaal

Nieuws
Afgebrande Tesla's Frankfurt

RIVM ziet potentie in nieuwe blusmethode voor elektrische auto's

Nieuws
CBR theorie-examen (ANP)

Vierhonderd theorie-examens uitgesteld na storing CBR

Nieuws
EV laden stekker plug-in opladen laadpaal elektris

Veelbelovende natrium-ion-accu volgend jaar in elektrische auto's

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.