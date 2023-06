'Beeldschermen in auto’s gaan verdwijnen'

Beeldschermen zijn dé trend in auto’s. Ze worden almaar groter en er worden steeds meer functies in ondergebracht. Maar volgens Mercedes-Benz zullen ze binnen enkele jaren overbodig worden.

De technologie van augmented reality (AR) maakt beeldschermen en knoppen in auto’s over vijf tot tien jaar overbodig maakt. Ontwikkelingsingenieurs van Mercedes-Benz zijn daarvan overtuigd. Om te bewijzen dat het echt werkt, hebben zij een conceptmodel van het auto-interieur van de toekomst gemaakt. Het nieuwste studiemodel van Mercedes, de Vision One-Eleven, diende als basis: een opvallende, futuristische auto vol nieuwe design- en technologie-ideeën.

De autobestuurder moet voor deze innovatie een bril met augmented reality opzetten. Dan wordt als het ware via het digitale brillenglas een kunstmatige, digitale laag met grafische afbeeldingen over de werkelijkheid heen gelegd. Je ziet dus door de bril ook nog steeds alles wat er daadwerkelijk in je auto zit en wat er allemaal buiten de auto gebeurt.

Zodra je plaatsneemt achter het stuur, valt op dat knoppen of beeldschermen ontbreken. Zet je vervolgens de speciale bril op, dan verschijnen ze alsnog. Allerlei knoppen in en rond het dashboard worden tevoorschijn getoverd, terwijl ze er in werkelijkheid niet zijn. Soms verschijnen ze ook pas op het moment dat je ze nodig hebt. Als er bijvoorbeeld een telefoongesprek binnenkomt, zie je een knop waarmee je het gesprek kunt aannemen of afwijzen. De bedieningsknoppen blijken bovendien interactief. Ze piepen ter bevestiging dat je ze aanraakt en als je naar ze wijst, kunnen ze ook extra groot en nog duidelijker in beeld komen.

Met de technologie zie je bijvoorbeeld ook de wegenkaart uit het navigatiesysteem als een ogenschijnlijk zwevend en transparant stuk papier boven de middenconsole hangen. Maar het meest spectaculair in het deels gedigitaliseerde auto-interieur is het zicht op de omgeving buiten de auto. Je ziet de buitenwereld levensecht en in detail. Eigenlijk net zoals je normaliter door de ramen van de auto naar buiten kijkt. Alleen staat het studiemodel in een kale studio en zijn de wegen, het verkeer en de berglandschappen die je ziet, allemaal uit de computer afkomstig.

Hierin schuilt overigens de grootste uitdaging voor de toekomst van deze technologie. Er is heel veel data nodig om zo’n realistisch beeld te kunnen creëren. En het moet ooit met geavanceerde camera’s zijn vastgelegd. Denk aan beelden zoals Google die met Streetview al enkele jaren aan het vastleggen is. Een andere bron zijn de digitale HD-wegenkaarten (met hoge resolutie) die kaartenmakers als Google en TomTom sinds enkele jaren maken, voor het navigeren met zelfrijdende auto’s. In de innovatie van Mercedes-Benz wordt dit alles aangevuld met een actuele weergave van alles wat zich rond de auto bevindt. Van bloembak tot lantaarnpaal, de auto en AR-technologie moet straks alles zien. Denk aan geparkeerd staande auto’s en auto’s, fietsers en voetgangers die in beweging zijn.

Deze data komt niet van beelden die in de cloud zijn opgeslagen, maar onder meer van lidar: de laser-radar die zich met hoge precisie op basis van terugkaatsende laserstralen elke seconde een beeld vormt van alles wat hij ‘ziet’. De nieuwste auto’s, zoals de Volvo EX90 en Nio ET7, hebben zo’n lidar al aan boord. Er wordt bij de innovatie van Mercedes-Benz ook gebruikgemaakt van de gegevens die worden gemeld door andere auto’s die in de buurt rijden: een file, ongeval, auto met pech of een regenbui. Camera’s en (gewone) radars in de auto helpen de actuele beeldvorming compleet te maken.

Dat de autobestuurder kunstmatige beelden ziet van de rij-omgeving, brengt tal van extra voordelen met zich mee. Je hebt veel beter zicht op de omgeving en de gevaren op de weg. En het is ideaal tijdens het rijden in het donker, in dichte mist of tijdens een zware regenbui. Bovendien heeft het digitaal geschetste beeld geen last van raamstijlen of andere carrosseriedelen van de auto die normaliter het zicht van de bestuurder beperken. Je kijkt als het ware door alles heen, van de raamstijlen, tot het motorcompartiment, de kofferbak en de deuren van de auto. Het zou zelfs mogelijk zijn om voortaan de ramen uit auto's weg te laten.

Zonnebril

Hoe snel de nieuwe technologie in auto’s kan worden toegepast hangt ervan af hoe snel de benodigde data beschikbaar komen om de beelden te kunnen creëren. De camera-auto’s van Google hebben nog lang niet op alle plekken ter wereld gereden om alles vast te leggen. Het is goed denkbaar dat, net als destijds bij de invoering van navigatiesystemen, eerst alleen een beperkt aantal regio’s of landen digitaal in kaart worden gebracht.

Verder zal nog moeten blijken in hoeverre het systeem gebruiksvriendelijk is. Menig automobilist zal er op dit moment niet op zitten te wachten om met een dikke, zware computerbril op zijn hoofd achter het stuur te gaan. De AR-bril die de ontwikkelingsafdeling van Mercedes in Silicon Valley gebruikt is de Magic Leap 2. Die kost een kleine €4.000, maar het is wel een van de meest compacte en lichte modellen die op dit moment leverbaar zijn. Mercedes gaat ervan uit dat de AR-brillen binnen een paar jaar geminimaliseerd zullen zijn tot het formaat van een gewone zonnebril. En er wordt zelfs al gewerkt aan toepassing van AR-technologie in contactlenzen.

AR-brillen worden nu nog vooral door gamers gebruikt. Maar dat de ar-bril een grote toekomst heeft, onderstreepte Apple deze maand nog eens met de onthulling van de Apple Vision Pro-bril. Dat was een van de belangrijkste nieuwe producten tijdens de jaarlijkse productpresentatie. Ook die bril kost circa 4000 euro en Apple heeft er hoge verwachtingen van.

Niet alleen door gamers, ook in de medische wetenschap worden AR-brillen inmiddels toegepast: sommige chirurgen opereren ermee. Dan wordt de data uit vooraf gemaakte scans in zo’n bril zichtbaar gemaakt. Omdat een chirurg met grote precisie moet opereren is nauwkeurigheid erg belangrijk. Dankzij de AR-bril ziet de chirurg bijvoorbeeld waar precies de bloedvaten onder de huid van de patiënt lopen.

In de auto heeft de AR-technologie nog een ander doel. "We willen de automobilist ontstressen’’, zeggen de ontwikkelingsingenieurs van Mercedes-Benz. "De huidige generatie auto’s biedt door de elektronica zo veel mogelijkheden dat de bediening daarvan al gauw gecompliceerd over komt. Ook slecht zicht in het donker of bij slecht weer maakt een autorit minder ontspannen. Minder stress, meer bedieningsgemak en een veiliger verkeer wordt mogelijk dankzij deze technologie.’’