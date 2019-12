Baojun blikt vooruit op nieuwe microcar

Baojun is een Chinees automerk dat voorkwam uit een samenwerking tussen General Motors en het Chinese SAIC Motor. Baojun, dat ook heel behoorlijke auto's produceert, liet in 2017 de E100 zien, een piepkleine EV met een op z'n zachtst uitgedrukt bijzonder voorkomen. Een jaar later kreeg die 2,3 meter korte EV gezelschap van de E200, een zo mogelijk nóg eigenwijzer ogende elektrische stadsauto die Baojun in de 'microcar'-categorie plaatst. Het bedrijf heeft een nieuw kleintje naar voren geschoven dat nog geen naam draagt.

Het naamloze kleintje is volgens Baojun een vooruitblik op wat het op designvlak met zijn kleine stadsrakkers van plan is. De hoekige Baojun is overgoten met een designtaal die zijn scheppers 'Interstellar Geometry' noemen, en dat klinkt marketingtechnisch natuurlijk erg lekker. De in twee kleuren uitgevoerde koets van de net als de E100 en E200 volledig elektrische auto lijkt opgebouwd uit twee delen, waarbij het 'passagierscompartiment' min of meer op het onderste deel van de auto gedrukt lijkt. De laadklep krijgt een plek midden op de neus van het eigenwijze wagentje. Hoe de achterzijde en het interieur zijn vormgegeven, houdt Baojun nog even geheim. Zeer waarschijnlijk komt er op termijn een productieversie van deze designstudie.