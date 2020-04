Back to basics: Toyota Camry

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Camry is sinds een jaar terug bij de Nederlandse dealers na een afwezigheid van vijftien jaar. Je verwacht dat Toyota de auto na zo'n lange tijd als een goede aanbieding neerzet, maar is dat ook zo? Tijd voor een grondige duik in de prijslijst.

Toyota Camry 2.5 Hybrid Active

€ 39.995

De Camry is terug en wel met een zeer overzichtelijke prijslijst. Er valt namelijk maar uit één motor de kiezen. Die is, zoals we ondertussen van Toyota gewend zijn, hybride. Het gaat om de 220 pk sterke 2.5 Hybride-aandrijflijn. Deze motorisering lepelt Toyota ook in bijvoorbeeld de RAV4. Met een topsnelheid van 180 km/h en een sprinttijd van 8,9 seconden om vanuit stilstand tot de 100 te komen, is de Camry geen echte uitdaging voor sportievelingen, maar daar draait het bij een auto van dit kaliber ook niet echt om. Wel heel netjes zijn een CO2-uitstoot van 98 g/km en een opgegeven verbruik van 1 op 23,3.

Op de prijslijst staan verder vier uitrustingsniveaus: van de Active tot de Premium. Het prijsverschil tussen deze twee uitersten bedraagt €7.900. Voor de instap-Active heeft Toyota ondanks de gunstigere prijs alsnog een rits aan luxe klaarliggen. De kleur valt daar alleen niet onder, want net als bij een Aygo of Corolla geldt de 'Pure White' witte signaallak als de basis. Wie liever een lak in metallic of parelmoer wil, dient tussen de €850 en €1.950 bij te leggen. Maar aan de buitenkant schreeuwt de uitrusting verder niet echt dat het om de instapversie gaat. Neem ledverlichting: die vindt op verschillende manieren zijn weg naar zowel de voor- als achterkant. De koplampen zijn zelf Bi-led. Daarnaast kunnen de achterpassagiers in alle gevallen gekken bekken trekken in de file, want privacy glass behoort tot de standaard voorzieningen. Ook parkeersensoren rondom met een achteruitrijcamera, een regensensor en 17-inch lichtmetalen wielen zijn te allen tijde aanwezig.

Na het ‘smart’ openen van de deuren treffen we een interieur waarbij met stof beklede stoelen het beeld bepalen. De bestuurdersstoel laat zich elektrisch in de hoogte verstellen, maar om de stoel naar voren of achteren te verstellen moet je een ouderwetse hendel gebruiken. Liever leren bekleding? Dat kan vanaf een meerprijs van €1.495. Om de voorstoelen dan ook nog eens elektrische te verwarmen, stijgt de prijs met €350. Het dashboard wordt verder gevuld met een 7-inch touchscreen voor de multimedia. Dit systeem kan overweg met zowel DAB+ als CD’s en bluetooth. Het enige wat we missen is een ingebouwde navigatie: iets wat vanaf de Dynamic (€42.395) wel standaard aanwezig is. De automatische airco is over twee zones te verdelen en ook adaptieve cruisecontrol behoort tot de standaard. Toyota’s Safety Sense omvat verder een automatische schakelaar tussen groot- en dimlicht, Lane Departure, Pre-collison System en een verkeersbordenherkenning.

De standaard Camry hoeft zich dus zeker niet te schamen voor zijn uitrusting, maar waar die meerprijs met de Premium dan toch vandaan komt? Deze heeft standaard een ‘Vanille’ lederen bekleding, klimaatcontrole die over drie zones ingesteld kan worden, een premium JBL-audiosysteem en een luxe middenarmsteun voor de achterpassagiers waarmee ze dingen kunnen instellen als de audio, hun eigen rugleuning of de automatische zonwering bij de achterruit.