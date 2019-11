Back to Basics: Skoda Kamiq

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 pk Active

€23.790

De Kamiq is de nieuwste en de kleinste SUV in het Skoda-gamma, al bleek eerder al dat het ruimte-aanbod nagenoeg gelijk is aan dat van de grotere Karoq. Die binnenruimte is natuurlijk standaard, dus daarmee pakt de Kamiq vast punten. De eenvoudigste uitvoering van Skoda’s jongste heet ‘Active’ en is voorzien van een 1.0 TSI met 95 pk. De Active is de enige versie die met die motor verkrijgbaar is, alle andere versies krijgen 115 pk mee. De 95-pk-versie van de kleine TSI is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en moet het daarmee met een versnelling minder doen dan z’n sterkere broertje. Een Active met 115 pk en een zesbak kost overigens 900 euro meer dan de hier getoonde uitvoering.

Het interessante aan basisuitvoeringen van Volkswagen-producten is dat er daadwerkelijk uiterlijke kenmerken zijn die weggeven dat het hier om een instapper gaat. Waar bij vrijwel alle andere fabrikanten de gehele carrosserie in kleur wordt meegespoten, geeft Skoda de Active-uitvoering nog buitenspiegelkappen en handgrepen zonder lak mee. Die lak is bij de ware knakenrijder overigens ‘Energy Blue’ van kleur, want dat is de enige gratis tint. Zelfs voor de andere unilakken, te weten wit en rood, vraagt men 490 extra.

Ook de ‘lip’ onder de voor- en achterbumper – Skoda noemt ze respectievelijk spoiler en diffuser – zijn zwart, terwijl ze bij de andere uitvoeringen grijs worden gespoten. Ook de wielen geven weg dat de hand op de knip is gebleven. Lichtmetaal is via de officiële weg niet eens leverbaar op de Kamiq Active, die het met 16-inch staal met doppen moet doen. Daardoor valt niet op dat de 95 pk-versie het aan de achterzijde met trommelremmen moet doen.

Opvallend is dat iedere Kamiq standaard wordt voorzien van dakrails. Ook het feit dat led-verlichting rondom standaard is, is een vermelding waard. Zelfs de dimlichten bestaan uit leds. De richtingaanwijzers zijn overigens rondom nog wél voorzien van halogeenlampjes. Een duurder pakket met dynamische richtingaanwijzers en bochtenverlichting is op duurdere uitvoeringen verkrijgbaar, maar gaat uiteraard aan de Active voorbij.

Bij het instappen valt als eerste het kale stuur op. Buiten de claxon valt hier niets in te drukken. Cruise control schittert dan ook door afwezigheid, al is de meerprijs van 190 euro te overzien. Voor datzelfde bedrag laten ook de achterramen zich elektrisch openen, een voorrecht dat af-fabriek alleen de voorste exemplaren is gegund. De inzittenden nemen plaats op relatief eenvoudig meubilair dat uiteraard met zwarte stof is bekleed. Navigatie ontbreekt, maar dankzij de redelijk uitgebreide standaard radio is een 6,5-inch touchscreen evengoed standaard. De audio-voorziening voorziet in vier luidsprekers en twee USB-C-aansluitingen, maar níet over bluetooth-connectiviteit. Daarvoor vraagt Skoda 150 euro, dus zuinige Active-rijders moeten hopen dat er wat leuks op de radio is.

Wat temperatuur betreft is het vol te houden in de Kamiq, want een – handmatige, dat wel – airco is standaard. Ook de veiligheidsuitrusting is goed in orde, met onder meer standaard Lane Assist en Multi Collision Brake. Wat Skoda-handigheidjes betreft, kan de Active-koper zich verheugen op de ruitenkrabber achter de tankklep en de tickethouder achter de voorruit. De paraplu in het bestuurdersportier is pas vanaf de Ambition present. Dat geldt opvallend genoeg ook voor de make-upspiegel in de zonneklep aan de bestuurderszijde. De Active krijgt wel zo’n spiegel mee, maar alleen aan de passagierskant.