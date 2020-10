Back to Basics: Renault Twingo Electric

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Twingo Electric R80 Life

€ 20.590

Begin dit jaar stelde Renault de Twingo Z.E. aan het publiek voor. Deze is inmiddels omgedoopt tot Twingo Electric. Hij is gebaseerd op de Smart ForFour EQ, maar heeft niet exact dezelfde aandrijflijn als zijn evenknie uit Duitsland. De Twingo heeft namelijk een accupakket van 22 in plaats van 17,6 kWh, waarmee je volgens de WLTP-testcyclus 190 km ver moet kunnen komen. Onder de laadvloer is een elektromotor met 82 pk en 160 Nm koppel te vinden. Meer keuzes zijn er niet. Omdat bij de conventionele Twingo de verbrandingsmotor onder de laadvloer ligt, blijft de laadruimte van de Twingo Electric met 240 liter hetzelfde. In uiterlijk opzicht onderscheidt de elektrische variant zich ook niet of nauwelijks van zijn benzinebroertje, die ook al eens in deze rubriek schitterde. De badge op de kofferklep is lichtblauw en op de pook in het interieur zijn de letters 'ZE' zichtbaar. Verder zijn de merklogo's op de wieldoppen met een lichtblauw randje omgeven. Tot zover de uiterlijke verschillen op de 'Life'. Wil je jezelf nadrukkelijker profileren als bezitter van een elektrische Twingo, dan moet je € 2.900 bijbetalen voor de 'Intens', het duurste uitrustingsniveau. In dat geval krijg je lichtblauwe 'ZE'-striping over de flanken en zijn de inzetstukjes in de grille in diezelfde kleur uitgevoerd.

Opvallend genoeg is de Twingo Electric nog steeds voorzien van de luchthapper linksachter, die bij de Twingo met verbrandingsmotor natuurlijk een duidelijk doel dient. Bij de Twingo Electric lijkt hij for obvious reasons minder noodzakelijk. De basiskleur is 'Blanc Cristal' en de Electric heeft standaard dezelfde 15-inch 'Makao'-wieldoppen als de gewone Twingo. Grappig detail: ook in de configurator van de Twingo Electric wijst de achterruitenwisser de verkeerde kant op, en staat hij schuin. In het echt ligt hij vlak, aan de rechterzijde van de ruit. Mocht het wit niet helemaal jouw ding zijn, dan kun je op de Life nog kiezen uit zeven andere kleuren, waarbij de twee duurste tinten 'Blanc Quartz' en 'Rouge Flamme' een meerprijs van € 595 hebben. Zo duur hoef je het niet te maken om de Twingo Electric van een spetterende kleur te voorzien: het okergele 'Jaune Mango' kost bijvoorbeeld slechts € 195 extra. Op de Life zijn de spiegels en deurgrepen overigens uitgevoerd in zwart plastic. Pas vanaf de 'Collection', die € 1.500 meer kost, zijn ze meegespoten in de carrosseriekleur.

Spartaans

De vanafprijs van de Twingo Electric Life is zeer gunstig ten opzichte van de concurrentie. Een Volkswagen e-Up is bijvoorbeeld € 2.245 duurder. Wanneer je in het interieur van de standaard Twingo gaat kijken, zie je waar dat prijsverschil 'm vermoedelijk in zit. Er zit namelijk niet heel veel in. Om te beginnen moet je aan het werk om de ramen te openen, want in de deuren zit nog gewoon een ouderwetse slinger. Ook de buitenspiegels zul je handmatig moeten verstellen. Daarnaast mag je op zoek gaan naar een leuk frontje voor de radio, want alleen de DAB+ antenne en bekabeling zijn standaard inbegrepen. Een boordcomputer zit er dan wel weer op, net als een lichtsensor en een instelbare snelheidsbegrenzer. Natuurlijk is ook een type-2-laadkabel inbegrepen,. Daarmee kan de Twingo net als de Zoe met een uitzonderlijk rappe 22 kW worden geladen bij daarvoor geschikte laadpunten.

Pas vanaf de € 22.090 kostende 'Collection' is het Renault Easy Link-multimediasysteem met 7-inch touchscreen en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto inbegrepen. Daarnaast hoef je dan ook niet meer te slingeren om de ramen te openen en kun je de bestuurdersstoel en het stuurwiel in hoogte verstellen, wat op de basisuitvoering niet kan. De 'Intens' voegt daar voor € 23.490 nog eens extra luxe als cruisecontrol, parkeersensoren, een met leer bekleed stuurwiel en verwarmbare buitenspiegels aan toe. Voor dat geld heb je eigenlijk nog steeds een relatief goede deal. Met de 'Life' kun je heel goedkoop instappen in een elektrische auto, maar spartaans is het allemaal wel.