Renault Twingo Z.E. gepresenteerd

Bij de ontwikkeling van de huidige Renault Twingo werd al rekening gehouden met de komst van een volledig elektrische versie. Hoewel technische tweelingbroer Smart Forfour al sinds 2017 als EV te krijgen is, mag de Twingo pas in zijn laatste levensfase aan de stekker. Dít is de Renault Twingo Z.E.

De Twingo Z.E. is een nieuwe en volledig elektrische versie van de Twingo. In tegenstelling tot wat bij onder meer de Seat Mii en Skoda Citigo het geval was, betekent de komst van een elektrische variant niet dat de benzinemotoren uit het gamma worden geknipt. De Z.E. komt het Twingo-gamma versterken en doet dat opvallend genoeg niet met exact dezelfde aandrijflijn als de Smart Forfour EQ.

Waar de elektrische Forfour een accupakket over een capaciteit van 17,6 kWh beschikt, heeft de Twingo Z.E. met zijn 22 kWh grote accupakket een langere elektrische adem. Dat pakket heeft dezelfde capaciteit als de Zoe in zijn beginjaren had. Volgens Renault moet je met de Twingo Z.E. 180 kilometer elektrisch kunnen afleggen (WLTP). Wie in de Eco-modus rijdt, moet op één lading een actieradius van 215 kilometer kunnen scoren.

Hoewel het accupakket anders is dan dat van de elektrische Smart Forfour is de elektromotor dat niet. Die unit levert ook de in de Twingo Z.E. namelijk 82 pk en 160 Nm koppel. Daarmee zoem je in 4,2 seconden naar een snelheid van 50 km/h. Voor de sprint naar een snelheid van 100 km/h moet je op zo'n 12 tellen rekenen. De topsnelheid ligt op 135 km/h. Het maximale laadvermogen bedraagt 3,6 kWh en dat betekent dat je het accupakket met een 7,4 kWh-lader in zo'n drie uur vol hebt.

De elektromotor, die de achterwielen aandrijft, ligt achterin onder de laadvloer op de plek waar normaal gesproken de verbrandingsmotor ligt. De bagageruimte blijft met zijn inhoud van 240 liter dan ook gelijk aan die van de Twingo met benzinemotor.

Een reeks subtiele ZE-badges, onder meer op de deurstijl en achter op de achterklep, vormen samen met blauwe afwerking in de grille en een blauwe omlijning van de naafkappen in de wielen de enige optische aanwijzingen die verraden dat je een zoemende Twingo naast je hebt staan. In het interieur zijn op een Z.E.-opdruk op de keuzehendel van 'de transmissie' na geen verschillen met de reguliere Twingo waar te nemen. Met die keuzehendel kun je onder meer drie verschillende 'sterkten' van regeneratief remmen selecteren. Via het navigatiesysteem is niet alleen de reikwijdte van de auto eenvoudig af te lezen, maar is ook te zien waar op je route laadpunten te vinden zijn.

De Twingo Z.E. komt nog dit jaar op de Nederlandse markt. Prijzen zijn er nog niet. Ook staat nog niet helemaal vast of je de Twingo inclusief accupakket kunt kopen of dat het accupakket moet worden geleaset of dat beide constructies mogelijk zijn.