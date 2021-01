Back to Basics: Hyundai i20

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion

€18.635

Met de komst van de nieuwe i20 liet Hyundai zien dat het wat betreft het exterieurdesign een meer gewaagde richting inslaat. De B-segmenter kreeg scherpere lijnen en de hoekige koplampen lopen naadloos over in de grille, die zowel met zijn horizontale als verticale spijlen een kenmerkend designelement begint te worden voor Hyundai. Aan de achterkant springen de lichten het meest in het oog. Ze lijken visueel met elkaar verbonden, maar de i20 heeft geen grote ledbalk op zijn kofferdeksel, zoals bij veel andere auto’s tegenwoordig wel het geval is.

In motorisch opzicht heeft de i20 twee verschillende uitvoeringen: een 84 pk sterke atmosferische 1.2 MPI-viercilinder, of de 100 pk sterke geblazen 1.0 T-GDI driecilinder. Het verschil tussen de twee krachtbronnen komt pas echt naar voren in het koppel: de 1.2 moet het doen met 118 Nm, terwijl de driecilinder er dankzij zijn turbo 171 Nm uit perst. Voor basisuitvoering i-Motion blijft de motorkeuze beperkt tot de 1.2 MPI, de Comfort en Comfort Smart zijn de enige twee uitvoeringen die met beide krachtbronnen te krijgen zijn. De uitvoeringen daarboven, Premium en Premium Sky, zijn altijd gebonden aan de T-GDI. Mensen die het schakelen liever aan de techniek overlaten zullen hun heil eveneens bij de driecilinder moeten zoeken: de 1.2 MPI is namelijk alleen leverbaar met een handgeschakelde vijfbak, voor de zeventraps automaat met dubbele koppeling moet je bij de 1.0 T-GDI zijn.

De enige keuzemogelijkheid

Goed, terug naar de basis. Bij het configureren van de i20 i-Motion valt er zoals gezegd niet heel veel meer te kiezen. Gelukkig kun je nog wel bepalen welke lakkleur je auto krijgt. Standaard is de i20 gespoten in ‘Polar White’, voor €695 wordt dat ‘Sleek Silver Metallic’. Voor nog eens €100 extra heb je de keuze uit zeven verschillende parelmoerlakken met spannende namen als ‘Dragon Red’, ‘Intense Blue’ en ‘Mangrove Green’. Een vrolijkere uitdossing voor de basisuitvoering behoort dus tot de mogelijkheden.

Dat geldt alleen niet voor de wielen, want dat zijn op de i-Motion altijd 15-inch exemplaren van staal. Lichtmetaal is af-fabriek niet als optie te krijgen. Wel heeft de i20 standaard een bandenspanningscontrolesysteem. Daarnaast zijn er op de i-Motion ook geen buitenspiegels of deurgrepen in zwart plastic te bekennen. Die buitenspiegels zijn overigens verwarmd. Uit de koplampen van de basis-i20 schijnt halogeen licht, maar een lichtsensor is standaard aanwezig. Voor het parkeren moet je op je eigen ogen vertrouwen, want de i-Motion heeft geen parkeersensoren.

Het mag alles zijn…

…zolang het maar zwart is. Zwart stof, welteverstaan, want dat is de enige keuze voor de bekleding van de i-Motion. Verder is het vooral zwart plastic dat de klok slaat, met iets lichter plastic op het dashboard als ‘sierlijst’. Hyundai beperkt de hoeveelheid handwerk voor de bestuurder, want zowel de spiegels als alle vier de zijruiten zijn elektrisch bedienbaar. De versnellingspook en het opvallende vierspaaks stuurwiel zijn van kunststof, maar het stuur beschikt standaard wel over knoppen voor de bediening van de boordcomputer en het multimediasysteem.

Dat systeem heeft in de i-Motion overigens maar een klein schermpje, voor het grotere 8-inch scherm moet je bij de Comfort zijn. Wel zijn DAB+, Bluetooth en een usb-aansluiting standaard aanwezig. De boordcomputer heeft een 3,5-inch scherm tussen de tellers. Verder heeft de i20 in zijn basistrim handbediende airconditioning. Je hoeft dus niet bij te betalen om in de zomer je hoofd koel te houden. Ook cruisecontrol is standaard. Qua veiligheidssystemen beschikt de i-Motion over Lane Keeping Assist, Front Collision Assist met voetgangersherkenning, verkeersbordenherkenning en eCall.

Bij het configureren van de i20 i-Motion is het dus een kwestie van grote stappen, snel thuis. Meer opties zijn er niet leverbaar. Wel kun je bij het samenstellen van de i20 kiezen uit rijkere uitrustingsniveaus. Bij de Comfort krijg je vanaf €20.335 onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, een digitaal dashboard en een 8-inch multimediascherm. Bij de Comfort Smart, die vanaf €21.335 in de prijslijst staat, bedraagt het formaat van dat scherm 10,25 inch. De Premium voegt daar voor nog eens €3.000 extra volautomatische airconditioning, adaptieve cruisecontrol, stoelverwarming, led-verlichting en een Bose-audiosysteem aan toe. Liever iets meer licht in het interieur? Dan is de duurste uitvoering Premium Sky met zijn glazen schuif-/kanteldak voor €25.635 een geschikte keuze. Heb je toch nog iets om over na te denken.