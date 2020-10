Vijf keer Fiat 500 onder de € 10.000

Fiat 500 1.2 Pop (lpg) - €3.445

Ben je fan van het guitige uiterlijk van de Fiat 500, maar is je portemonnee je ook lief? Dan is dit wellicht een goede optie. Deze 500 1.2 is namelijk voorzien van een lpg-installatie, waardoor je zeker als je veel kilometers maakt een stuk goedkoper kunt rijden dan op benzine. Deze 500 heeft met ruim 237.000 km alleen wel de nodige ervaring achter de rug, wat ook wel blijkt uit de algehele staat van de auto. Een goede poetsbeurt en nieuwe naafkapjes voor de wielen kunnen echter al wonderen doen. Dit exemplaar is geïmporteerd, dus let er extra goed op of de historie klopt. Daarnaast zijn niet alle motoren even blij wanneer ze gevoed worden met autogas. Volgens de verkopende partij rijdt de auto goed, maar let er vooral op dat de motor mooi regelmatig loopt en soepel oppakt.

Fiat 500 C 0.9 TwinAir - €7.490

Liever het dak eraf? Dan biedt de 500 C uitkomst. Dit lichtblauwe exemplaar met beige kap biedt in ieder geval een kleurrijke samenstelling. In het interieur zet het lichtblauwe thema zich door in de sierlijst op het dashboard. Hij is van een later bouwjaar, waardoor er een digitaal instrumentarium aanwezig is. Verder kun je je telefoon koppelen via Aux en usb en is de 500 C voorzien van airco om wat extra verkoeling te bieden op hete dagen. Het 80 pk sterke TwinAir tweecilinder turbomotortje is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Het blokje produceert een karakteristiek geluid, maar daar moet je wel van houden. De 1.2 viercilinder staat wel een stuk betrouwbaarder te boek. Dit exemplaar oogt keurig en heeft een bescheiden kilometerstand, maar check voor de zekerheid of de onderhoudshistorie volledig kloppend is.

Fiat 500e 24 kWh - €10.000

De nieuwste generatie van de Fiat 500 is voortaan wel als EV verkrijgbaar in Europa, maar voorheen was dit niet het geval. Fiat leverde de eerste 500e namelijk alleen in Amerika, specifiek in Californië en later in Oregon. Hij werd van 2013 tot 2019 geproduceerd en is al die tijd niet in Europa geleverd. De 500e ontleende zijn bestaansrecht namelijk aan de 'zero emission mandates' in de eerder genoemde Amerikaanse staten, waarbij fabrikanten een minimumpercentage aan emissieloze voertuigen moesten verkopen. Door de jaren heen zijn er wel de nodige exemplaren geïmporteerd, waarvan de bovenstaande de enige is die binnen het criterium van onze zoekopdracht valt. Goed nieuws: over de aanschafwaarde kun je nog €2.000 subsidie krijgen. Het interieur van deze 500e is opgeleukt met enkele oranje details op het stuur en de stoelen. Hij heeft 101.600 km gelopen en oogt nog netjes. Volgens de verkoper kun je in de winter 80 tot 100 km ver komen op één acculading, wat een realistische opgave lijkt te zijn. Denk dus voor de aankoop even goed na of je geen last gaat krijgen van range anxiety.

Fiat 500 (1974) - €8.900

Uiteraard kan het origineel niet in dit lijstje ontbreken. De Fiat 500 van weleer is haast een nationaal symbool voor Italië en heeft een iconisch uiterlijk. Haast moet je niet hebben, want het 600 cc grote tweecilindertje achterin beschikt schoon aan de haak over 18 hele pk's. Dit exemplaar is recent overgespoten en staat volgens de verkopende partij strak in de lak. Hij beschikt ook over een stoffen dakje om op een zonnige dag rustig voort te kunnen kabbelen met de wind in je haren. Het spartaanse interieur ziet er nog goed uit, alleen de vloermatten zijn niet origineel meer. De motorruimte kan echter wel een poetsbeurt gebruiken, mocht je 'm echt helemaal strak willen hebben. Volgens de advertentie heeft deze 500 78.384 km gelopen, maar bij een klassieker is dat natuurlijk lastiger na te gaan. Op het oog lijkt deze klassieke 500 echter een leuk autootje!

Abarth 500 - €9.450

De bovenstaande opties niet pittig en sportief genoeg? Dan biedt de Abarth 500 uitkomst. De snellere Abarth 695 valt buiten het budget, maar met 158 pk is dit exemplaar allerminst kinderachtig te noemen. In 7,9 seconden staat er 100 km/h op de teller en bij 205 km/h is de koek op. Hij weegt bovendien slechts 1.010 kg, dus voor het betere gooi- en smijtwerk is de Abarth 500 uitermate geschikt. Hij is voorzien van rode striping op de flanken om zijn ware aard extra te benadrukken. In het interieur zien we kuipstoelen en een handgeschakelde vijfbak terug. Deze kun je het beste hebben, want de DuaLogic gerobotiseerde handbak heeft geen al te goede reputatie. Verder beschikt deze Abarth over aangepaste achterlichten met een donkerdere tint. Daar moet je van houden. Hij oogt behoorlijk netjes, maar aangezien het een sportieve auto betreft, is een goede blik op de onderhoudshistorie van extra groot belang. Dan blijft er ook nog altijd het risico dat er flink mee getrapt is.