Alfa Romeo Giulia - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De eerste volledig elektrische Alfa Romeo laat nog even op zich wachten, dus kreeg de aloude Giulia eerder dit jaar nogmaals een facelift. Sindsdien is hij er nog maar in twee smaken: snel en nog sneller. Heus waar, zelfs de 'Sprint' geheten instap-Giulia heeft tegenwoordig al 280 pk onder de kap. Maar of de rest van die uitvoering net zo weelderig is als dat getal?

Alfa Romeo Giulia Sprint, €65.000

Nee, de vanafprijs van de Alfa Romeo Giulia is anno 2023 met €65.000 niet mals, met één duidelijke oorzaak: de auto wordt alleen nog maar geleverd met vierwielaandrijving, een automaat en een 280 pk leverende 2-liter turbo-viercilinder - tenzij je voor de 510 pk sterke en twee keer zo dure Quadrifoglio gaat. Bepaald zuinig is de Giulia met de 2-liter niet, dus heb je als klant te maken met een onvermijdelijke en flinke scheut bpm, goed voor ruim 25 procent van de aanschafprijs. De prestaties die je daarvoor terugkrijgt liegen er niet om. De Giulia sprint in 5,2 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 240 km/h. Het leeggewicht van 1.545 kg valt voor een moderne auto met vierwielaandrijving enigszins mee; wel zo prettig voor de betere bochtenridder.

Alfa Romeo Giulia Sprint

De Alfa Romeo Giulia is verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringsniveaus, waarvan de voordeligste 'Sprint' heet. Wat betreft hun uiterlijk verschillen de vier niet bijzonder sterk van elkaar, wat ervoor zorgt dat je met de 'goedkoopste' geenszins lullig voor de dag komt. De twee duurste niveaus hebben weliswaar een andere achterbumper en 19-inch wielen, maar ook de Sprint krijgt standaard ledverlichting rondom (met de bij de facelift geïntroduceerde led-matrix koplampen), sierlijke 18-inch wielen, gespoten remklauwen met de Alfa Romeo-letters erop en twee behoorlijke uitlaatpijpen. De enige 'gratis' kleur is metallic 'Rosso Alfa'. Alle overige opties voor de Sprint zijn wit of grijs.

Waar aan de buitenkant van de Alfa Romeo Giulia de sinds de facelift nieuwe led-matrix koplampen standaard zijn, vind je in zijn binnenste - ook bij de instap-Sprint - altijd het facelift-instrumentarium. Dat is er een van de digitale soort met een scherm van 12,3 inch; voor de Giulia sinds februari een noviteit. Het biedt samen met het centraal geplaatste scherm zicht op onder meer een navigatiefunctie, Apple CarPlay en Android Auto, terwijl je je telefoon in de Giulia Sprint met een inductielader kunt opladen.

Veel functionaliteiten

Het interieur van een Giulia-zonder-meerprijs is stemmig zwart. Aluminium- of hout-look interieurlijsten of een met leer bekleed dashboard zijn voorbehouden aan luxere uitvoeringsniveaus. De stoelbekleding van de Sprint is van kunstleer en stof. Rood, bruin of zwart leer is tegen meerprijs leverbaar en staat de Alfa goed, maar alleen verkrijgbaar in combinatie met verwarmbare sportstoelen tegen bijbetaling van €2.500. Het multifunctionele stuurwiel-met-automaatflippers en de pook zijn altijd in leder gewikkeld.

De Alfa Romeo Giulia mag dankzij zijn behoorlijke aandrijflijn en dito CO2-uitstoot dan een vrij hoge vanafprijs kennen; gekeken naar het aantal snuisterijen dat er standaard op zit valt die eigenlijk best mee: een dodehoekdetector, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren rondom, achteruitrijcamera, elektrisch inklap- en verwarmbare buitenspiegels, keyless-go, automatisch grootlicht, elektrisch verstelbare stoelen, sfeerverlichting, aluminium pedalen en climate-control zijn allemaal altijd inbegrepen.

Echte extra's

Het instapmodel laat al met al weinig te wensen over. De duurdere uitrustingsniveaus (de Ti, Veloce en Competitizione, respectievelijk €67.500, €72.000 en €76.000) hebben standaard de luxere, met leder beklede stoelen en grotere wielen, evenals een sperdifferentieel en subwoofer. Ook moet je met de Sprint 'echte extra's' als een panoramadak missen, maar typische 'premium'-features als aluminium pedalen en sfeerverlichting zitten er al wel op.

De Alfa Romeo Giulia houdt de klandizie met zijn hoge vanafprijs kundig van zich af (van januari tot en met mei zijn er 25 geleverd in Nederland, waarvan één in mei), maar biedt stiekem best veel auto voor de instapprijs van €65.000. Een vergelijkbaar uitgeruste BMW 3-serie met vierwielaandrijving en ruim meer dan 200 pk is weliswaar moderner maar kost véél meer, terwijl een Jaguar XE - die een vergelijkbare plek op de markt inneemt als de Giulia - eveneens prijziger is.

Toch: een 280 pk sterke, conventioneel aangedreven sedan is voor lease-rijders anno 2023 geheel oninteressant, terwijl voor het gros van de particulieren €65.000 simpelweg erg veel geld is. De Alfa Romeo mag verhoudingsgewijs dan best waar voor zijn geld bieden, maar is in het Nederland van nu - ondanks zijn recente facelift - commercieel ronduit kansloos. Mogelijk wordt de volledig elektrische opvolger wat dat betreft interessanter, maar die laat nog wel een tijdje op zich wachten.