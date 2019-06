Back to basics: Citroën C3 Aircross

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Citroën C3 Aircross PureTech 110 Live

€21.590

Het portfolio bij Citroën is in vergelijking met pakweg twintig jaar geleden flink opgeschud. De XM, Xantia, C5 en C6: stuk voor stuk moesten ze het veld ruimen. Het opgehoogde gamma van Citroën telt nu drie modellen: de C3 Aircross, de C4 Cactus en de C5 Aircross. Wij nemen de compactste C3 Aircross die, zoals de naam al verklapt, zijn genen met de C3 deelt. Opmerkelijk is het kleine prijsverschil in vergelijking met de C4 Cactus, want die is slechts €400 duurder. Deze C3 Aircross staat in vergelijking met die Cactus een stukje hoger op zijn poten en staat meer als een SUV in de boeken. De Nederlandse prijslijst is met slechts één benzinemotor gevuld: de PureTech 110 met handgeschakelde zesbak. Dieselen kan met twee motoren: de 100 of 120 pk sterke BlueHDi. Vanzelfsprekend geldt de benzine-uitvoering als de instapper, want voor €21.590 heb je een PureTech 110 als Live.

Aan de buitenkant komen we standaard twee kleuren tegen. De ‘Passion’ rode lakkleur geldt als basis. De tweede kleur die we tegenkomen is zwart, want alle bumper- en wielkastranden worden in de kunststofkleur uitgevoerd. Ook de spiegelkappen en de A-stijl zijn zwart. De dakdragers zijn voor luxere versies voorbehouden, net als lichtmetalen wielen. Standaard staat de C3 Aircross namelijk op 16-inch stalen wielen met wieldoppen. Ledverlichting wordt daarnaast ook geschrapt, want aan de voorkant treffen we enkel halogeen. Deze gaan overigens automatisch aan en uit door een lichtsensor.

Binnenin nemen we plaats op met stof beklede grijze stoelen. Het dashboard is her en der van meer kleur voorzien, zoals witte en chromen accenten bij de luchtroosters en schakelaars. Het centrale scherm voor de multimedia maakt plaats voor een simpeler radio met bluetooth en usb-aansluitmogelijkheden. Op het stuur bevinden zich knoppen om deze te bedienen. Daarnaast zitten er ook knoppen voor de standaard cruisecontrol en rijstrookwaarschuwing. Andere knoppen vinden we in het deurpaneel voor de elektrische ramen (alleen voor) en spiegels. De grote misser in het geheel is de airconditioning, want die wordt niet standaard geleverd.

Voor een standaard klimaatregeling, led-dagrijverlichting, dakdragers en het 7-inch touchscreen voor de multimedia biedt Citroën de Feel aan. De basisprijs stijgt dan naar € 23.390.